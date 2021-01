La Financière de l'Echiquier : Collecte nette record de 1,7 milliard d'euros en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) a réalisé une année 2020 historique avec une collecte nette s'élevant à 1,72 milliard d'euros, dépassant de loin la collecte de l'année 2007, jusque-là la meilleure depuis la création de LFDE il y a tout juste 30 ans, en 1991. Les encours sous gestion de LFDE s'élèvent désormais à 12,2 milliards d'euros contre 9,5 milliards au 31.12.2019, soit une importante progression de 28% en un an.

Réalisés dans un contexte complexe et inédit, ces chiffres reflètent les remarquables performances ainsi que la qualité et la rigueur des relations clients de LFDE. Ils traduisent également le bon déroulement de la stratégie de LFDE qui entend commercialiser davantage ses solutions en Europe et équilibrer sa part clientèle institutionnelle/clientèle "retail". LFDE confirme en effet son expansion européenne puisque 36% de la collecte 2020 émanent de l'étranger, principalement d'Allemagne, de Suisse et du Benelux, ainsi que la confiance grandissante accordée par les clients institutionnels qui représentent près de 50% de la collecte.

La collecte nette de LFDE est bien répartie sur l'ensemble de la gamme. La dynamique commerciale a été particulièrement forte pour les stratégies ISR, Small et Mid cap ainsi que pour la gestion thématique :

-Avec 6 milliards d'euros d'encours sous gestion, l'offre ISR et Impact de LFDE représente près de 51% des encours totaux. Sa collecte s'élève à 1,3 milliard d'euros ;

-Les stratégies Small et Mid cap Europe ont collecté 1,1 milliard d'euros en 2020 ;

-A eux seuls, les fonds actions internationales et thématiques, au premier rang desquels Echiquier World Next Leaders, ont enregistré une collecte nette de plus de 900 millions d'euros en 2020.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier, a déclaré : "Ces performances inédites et ces résultats exceptionnels sont ceux de l'ensemble des équipes qui sont restées pleinement mobilisées tout au long de cette année vraiment très mouvementée. Elles ont su faire les bons choix d'investissements et garder voire établir le lien avec nos clients. Cette collecte record équilibrée démontre la solidité de nos performances et la pertinence de notre stratégie quelle que soit la typologie de clients. Notre ambition reste de faire de La Financière de l'Echiquier un acteur de référence en Europe se concrétise en capitalisant sur nos forces et savoir-faire. L'élan est donné. Nous disposons de tous les atouts pour accélérer notre développement international : un grand potentiel, des talents, une structure de clients diversifiée et équilibrée, et un solide ancrage en France."