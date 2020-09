La Financière de l'Echiquier : 850 ME de collecte nette à fin août

La Financière de l'Echiquier : 850 ME de collecte nette à fin août









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion au cours des 8 premiers mois de l'année 2020, dans un contexte économique pourtant difficile.

La collecte nette s'élève à 850 millions d'euros depuis le début de l'année, tirée en particulier par les stratégies ISR, actions 'small et mid cap', et actions internationales et thématiques. Elle positionne LFDE parmi les toutes premières sociétés de gestion en termes de collecte en France pour cette année.

Les performances enregistrées par ces différentes stratégies, fruit d'une approche de gestion de conviction développée depuis près de 30 ans, ont su convaincre les investisseurs.

Stratégie ISR et performance

Avec plus de 650 millions d'euros de collecte nette depuis le début 2020, les fonds ISR de LFDE - Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe notamment - représentent aujourd'hui près de 40% des encours de la société.

Les investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers, sont plus que jamais convaincus par le savoir-faire de LFDE dans le domaine et par sa stratégie. Fondée à la fois sur une méthodologie propriétaire qui fait de l'analyse de la gouvernance des entreprises un élément essentiel et sur une approche rigoureuse de sélection des valeurs, la stratégie ISR de LFDE se révèle durablement génératrice de valeur.

La percée des fonds thématiques internationaux

La récente sélection d'Echiquier Artificial Intelligence pour contribuer au financement d'entreprises technologiques dans le cadre de la mission Tibi atteste de la reconnaissance de l'expertise de LFDE dans le domaine des actions internationales et thématiques.

Initiée en 2010 avec la création d'Echiquier World Equity Growth, la gestion de conviction sur les actions internationales et thématiques se confirme aujourd'hui avec Echiquier World Next Leaders qui, avec un positionnement innovant sur les entreprises de moyenne capitalisation, recherche les leaders mondiaux de demain, avec une approche multi-thématiques (e-commerce, " disrupteurs " financiers, santé 2.0, énergies renouvelables...).

Les fonds actions internationales et thématiques ont enregistré une collecte nette de plus de 400 millions d'euros depuis le début de l'année 2020.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier, déclare : "Le développement de LFDE se poursuit en tirant parti de savoir-faire solides, d'expertises reconnues, et de process de gestion rigoureux. Ces atouts nous permettent d'enregistrer de très belles collectes sur nos principaux fonds, dans un contexte très chahuté. Dans les prochains mois, nous continuerons à capitaliser sur notre stratégie ISR dont la méthode propriétaire fait clairement ses preuves et sur notre expertise dans le domaine des actions thématiques et internationales dont les encours ne cessent d'augmenter. Plus personnellement, arrivée à la Direction Générale de la société de gestion début juillet, je suis enchantée de voir l'ensemble des collaborateurs de LFDE autant impliqués au service de nos clients. Ensemble nous allons pouvoir renforcer notre présence en France et à l'étranger."