La FFA annonce la nomination de Thomas Béhar à la présidence de la Commission économique et financière

(Boursier.com) — La Fédération Française de l'Assurance (FFA) annonce la nomination de Thomas Béhar à la présidence de la Commission économique et financière. "Nous sommes très heureux d'accueillir Thomas Béhar en tant que président de la Commission économique et financière, l'une des 12 commissions permanentes que compte notre Fédération. Son expertise sera très utile pour en animer les débats, qui s'articulent autour de 4 comités dédiés aux investissements, à l'immobilier, à la solvabilité et à la comptabilité des entreprises d'assurances. Je remercie chaleureusement Eric Emoré qui, pendant plusieurs années, a présidé cette commission essentielle à la FFA et travaillé sur des sujets majeurs comme Solvabilité 2 ou encore les Prêts Participatifs Relance", a déclaré Franck Le Vallois, directeur général de la FFA

Diplômé de l'Ecole polytechnique (promotion 1990) et de l'ENSAE, actuaire agrégé de l'Institut des actuaires, Thomas Béhar est également ingénieur général des Mines.

Il est actuellement directeur financier Groupe de CNP Assurances et membre du comité exécutif.

Il a débuté sa carrière à la Commission de contrôle des assurances. En 1999, il entre à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de responsable du suivi stratégique assurance et retraite. Il rejoint CNP Assurances en 2002 où il a exercé diverses responsabilités. Nommé membre du comité exécutif en septembre 2013, il est promu directeur de la performance Groupe en décembre 2017 puis directeur financier de CNP Assurances en 2019. Par ailleurs, il a été président de l'Institut des actuaires et de l'Association actuarielle européenne ainsi que membre du comité exécutif de l'Association actuarielle internationale (AAI) et du comité consultatif de l'Insurance and reinsurance stakeholder group (IRSG) de l'European insurance and occupational pensions authority (EIOPA). Il est également enseignant en actuariat au Centre d'études actuarielles. En 2002, il a publié en tant que co-auteur l'ouvrage "Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat" (éd. Economica).