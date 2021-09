La CNCEF déploie une communication à la mesure de ses ambitions

(Boursier.com) — La CNCEF renforce sa communication pour faire connaître ses associations affiliées ainsi que les métiers de ses membres. Face aux évolutions réglementaires, au défi digital et à la demande d'une plus grande pédagogie financière, l'Organisation Professionnelle des Intermédiaires Financiers s'affirme comme l'accompagnateur de croissance des professionnels de la Finance. Elle a opté pour un univers de marque sur le thème de la musique où chaque association bat ensuite sa propre mesure et dont la CNCEF est le chef d'orchestre. De même, elle a pris un engagement fort à travers un nouveau slogan : "Vous êtes là pour vos clients, nous sommes là pour vous."

Didier Kling, Président du Groupe CNCEF souligne l'importance de ce nouveau territoire : "Chaque jour, la CNCEF a à coeur d'avoir le même engagement et la même implication que nos adhérents pour leurs clients. En tant qu'experts, ils accompagnent, ils conseillent et ils orientent leurs clients pour préparer l'avenir, c'est aussi ce que nous proposons à nos adhérents et c'est ce qui nous rassemble."

Rassembler toujours et encore donc, à la faveur de la réforme du courtage, qui doit voir la montée en puissance de la CNCEF Crédit et de la CNCEF Assurance qui ont vocation à accueillir pour la première, les courtiers en Crédit, IOBSP et leurs mandataires et pour la seconde, les courtiers en assurance et leurs mandataires.

Au-delà, la CNCEF cherche bien sûr à affirmer son envergure nationale par la promotion et la valorisation des différents métiers qu'elle représente. Une inter-professionnalité qui s'étend à tout le territoire et qui fait d'elle, un réseau humain, proche de ses adhérents, où chacun à sa place.

"La CNCEF c'est 5 associations (CNCEF Assurance, Crédit, Patrimoine, Immobilier, Entreprise) initiées par des professionnels en activité qui connaissent parfaitement les problématiques des métiers qu'elles représentent. C'est aussi une équipe dédiée à l'accompagnement des adhérents qui répond à leurs questions, les guide au quotidien pour faciliter les démarches et gagner en sérénité. Ainsi, chaque adhérent bénéficie de la bonne association entre services et solutions CNCEF." témoigne Didier Kling.

Depuis 1957, la CNCEF en action au service d'un futur meilleur pour ses membres. "Notre mission est de représenter, accompagner, valoriser, influencer et former pour partager avec nos adhérents bien plus qu'une vision, un avenir commun." affirme son Président.