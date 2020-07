La CNCEF Crédit renouvelle son Conseil d'Administration

La CNCEF Crédit renouvelle son Conseil d'Administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La CNCEF Crédit renouvelle son Conseil d'Administration

L'association professionnelle des Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement a élu le 6 juillet son nouveau Conseil d'Administration, composé de 13 membres pour une période de 3 ans. Un nouvel organe représentatif de tous les métiers de l'intermédiation bancaire, muni d'une feuille de route destinée à accompagner les mutations du métier.

Christelle MOLIN-MABILLE est réélue à son poste de Présidente.

Dirigeante d'EKOSTRATEGIE, courtier en crédits immobilier pour les particuliers et coach budgétaire et patrimonial, elle s'entoure d'un bureau composé de :

-Emmanuelle ZUGMEYER, Vice-Présidente, courtier en crédit immobilier et professionnel et Fondatrice de la labellisation Mon Courtier Immo.

-Corine COUDERE, Secrétaire Générale, courtier expert en crédit immobilier aux particuliers, Présidente du réseau Taux moins Cher.

-Gaël GROS, Trésorier, courtier spécialisé dans le prêt professionnel et entreprise et le crédit immobilier. Fondateur de CEPP - Crédits Entreprises Professionnels Particuliers.

Elle renforce son équipe avec 7 nouveaux administrateurs.

"Notre métier est en profonde mutation. La loi sur l'autorégulation, que nous soutenons depuis l'origine, octroie un rôle de premier plan aux associations professionnelles pour accompagner les professionnels de l'intermédiation bancaire, avant, pendant et après sa mise en oeuvre prévue très prochainement. ", déclare Christelle Molin-Mabille.