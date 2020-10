La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine soutient le label Relance

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine soutient le label Relance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine soutient le label Relance auquel elle est pleinement associée. Celui-ci a été présenté le 19 octobre par Bruno Le Maire, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine a participé le 19 octobre 2020 au lancement officiel du label Relance, un projet de mobilisation de l'épargne et de l'investissement piloté par Bruno Le Maire, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance.

La crise sanitaire ayant profondément affecté la situation financière des entreprises françaises et notamment des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), il est désormais question de mobiliser une épargne de précaution constituée en quelques mois et qui avoisine les 87 milliards d'euros.

La CNCGP est associée aux acteurs de Place retenus pour contribuer à la relance de l'économie française par l'intermédiaire, entre autres, de la création d'un label dédié, destiné à orienter l'épargne vers les fonds propres de ces entreprises.

En pratique, le label aura vocation à reconnaître des fonds d'investissement qui s'engagent à la mobilisation rapide des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et les quasi-fonds propres des PME et ETI.

Véritable outil d'identification pour les épargnants, ce label inclura un cahier des charges environnemental, social et de bonne gouvernance qui guidera la politique d'investissement et d'engagement actionnarial des fonds labellisés. Il a vocation à être apposé sur des fonds présentant des profils de risques variés, qu'il s'agisse de fonds de capital-investissement ou investis dans des valeurs cotées françaises et européennes.

Dans le cadre des préconisations personnalisées qu'ils délivrent, les conseillers en gestion de patrimoine, que la CNCGP représente, seront amenés à proposer de telles solutions sur la base d'un devoir de conseil adapté.

A l'occasion du tour de table organisé en présence du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, de la Direction générale du Trésor et des acteurs de Place, Julien Séraqui, le Président de la CNCGP a rappelé que "les conseils en gestion de patrimoine sont en contact directs et réguliers avec les français qui investissent. Leur démarche s'inscrit dans le cadre de leur devoir de conseil et d'information des placements à risque. Ces fonds sont appelés à capter l'attention des épargnants qui souhaitent donner du sens à leur épargne en étant avisés par leurs CGP des risques, notamment en matière de liquidité".

Le Président de la CNCGP a également évoqué le fait que dans ce contexte sanitaire si particulier, les CGP, dans leur majorité, s'attendent à une certaine stabilité de leur activité. Celle-ci s'appuie en grande partie sur la pertinence d'un modèle économique hybride basé sur le commissionnement et les honoraires. C'est ce modèle qui a garanti aux clients des CGP d'être accompagnés pendant la crise et qui leur permettra d'être à leur côté à l'occasion de la relance.

En sa qualité de signataire de l'Accord de Place, la CNCGP est partie prenante du comité de suivi du label Relance en charge, entre autres, du suivi de la dynamique de labellisation et des efforts de promotion du label.