La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine lance le concours "Jeunes talents de la CNCGP"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) lance le concours "Jeunes talents de la CNCGP". Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine mondiale des investisseurs, un évènement international à vocation pédagogique soutenu en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et qui se tiendra du 5 au 11 octobre prochains.

Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau Master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Ils seront amenés à travailler en équipe sur le thème "Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ?" Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo.

L'objectif premier est de familiariser les futurs diplômés et les épargnants à l'univers de la gestion de patrimoine et surtout à l'intérêt de recourir aux services d'un expert du conseil.

Un jury, composé de représentants des autorités de tutelle, de journalistes de la presse économique et financière et d'administrateurs de la CNCGP, désignera les trois meilleures équipes. Celles-ci seront respectivement récompensées par la remise de prix de 2.000 euros, 1.500 euros et 1.000 euros.

Pour les étudiants, ce rendez-vous représente l'opportunité de rencontrer des experts du patrimoine, d'échanger avec eux et de bâtir les fondations d'un réseau professionnel qualifié...