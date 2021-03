La CDC réduira de 20% supplémentaires d'ici 2025, l'empreinte carbone de ses portefeuilles de placements financiers

La CDC réduira de 20% supplémentaires d'ici 2025, l'empreinte carbone de ses portefeuilles de placements financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément aux engagements pris dans le cadre de la "UN Convened Net-Zero Asset Owner Alliance" qu'elle a contribué à créer en 2019, la Caisse des Dépôts (Etablissement public) se fixe aujourd'hui de nouveaux objectifs de décarbonation de ses portefeuilles de placements financiers à horizon 2025.

Accentuant ses efforts déjà menés depuis 2014, la CDC s'engage ainsi, conformément au Protocole de définition des cibles de la Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA), à :

-Réduire de 20% supplémentaires l'empreinte carbone (en teq CO2 par milliers d'euros investis) sur les scopes 1 et 2 de ses portefeuilles d'actions cotées et d'obligations d'entreprises entre 2019 et 2025, en prolongement de la cible précédente de -20% sur la période 2014-2020, qui a été largement dépassée. Cette nouvelle cible a été élaborée en s'appuyant notamment sur le corridor de réduction basé sur la science établie par l'AOA.

-Réduire de 15% supplémentaires l'intensité carbone (en kg eq CO2/m2) de l'ensemble du portefeuille de placements immobiliers résidentiel et tertiaire entre 2019 et 2025, en prolongement de la cible précédente de -20% sur la période 2014-2020, qui a été elle aussi dépassée. Cette nouvelle cible a été élaborée en s'appuyant notamment sur les cibles nationales d'alignement à un scénario 1,5oC définies dans l'outil Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM).

-Mener un dialogue actionnarial proactif avec au moins avec 120 entreprises en portefeuille d'ici 2025 afin qu'elles s'engagent sur la neutralité carbone d'ici 2050.

Cet engagement actionnarial sur le changement climatique est conduit depuis de nombreuses années par les gestions d'actifs auprès des entreprises les plus exposées, selon des lignes publiques, en favorisant un dialogue bilatéral direct privé avec le management des sociétés et en réalisant un suivi annuel des avancées. Lorsque les progrès ne s'avèrent pas suffisants, la CDC utilise son vote en assemblée générale afin de montrer son désaccord et peut, dans certains cas, procéder à des cessions d'actifs si nécessaire...