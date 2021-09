La Cass Business School devient officiellement la Bayes Business School

(Boursier.com) — L 'école de commerce de la City, University of London a pris le nom de Bayes Business School avant le début de l'année universitaire 2021/22. En juin 2020, les liens entre Sir John Cass et le commerce des esclaves sont devenus de plus en plus connus, si bien que l'école et ses parties prenantes ont réfléchi à la cohérence des valeurs de l'école avec de tels liens. L'école a décidé que, conformément à ses valeurs et à ses principes, elle doit se concentrer davantage sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Aujourd'hui, elle devient donc officiellement la Bayes Business School.

La décision de sélectionner le nouveau nom Bayes a été précédée d'une procédure de consultation franche et exhaustive du personnel, des étudiants, des anciens élèves et des partenaires. Thomas Bayes était un théologien et un mathématicien, surtout connu pour le théorème de Bayes : celui-ci suggère que nous nous rapprochons de la vérité en révisant continuellement nos croyances au fil des nouvelles informations entrant en notre possession. C'est ce concept qui motive l'adoption de ce nom...

Parallèlement à ce changement de nom, la Bayes Business School traite plus largement les domaines de l'inégalité et de la participation. Par exemple, plus de deux mille nouveaux étudiants participeront à des ateliers de travail d'équipe inclusifs dans le cadre de leur intégration. Le programme des études fait actuellement l'objet d'une révision complète pour ancrer des valeurs éthiques et socialement responsables dans toute son étendue, afin d'assurer que la Bayes forme des professionnels et des dirigeants d'entreprises qui contribueront à l'élaboration d'un avenir équitable et durable.

La Bayes a également institué un programme de bourse pour les Noirs, étudiants de premier cycle domiciliés au Royaume-Uni, afin d'élargir leur participation. Cette bourse couvrira tous les frais de scolarité et un revenu annuel pour dix étudiants, à partir de la rentrée 2022/23.