La Carac dévoile sa raison d'être...

(Boursier.com) — À l'occasion de son Assemblée générale, la Carac, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance forte de près de 100 ans d'existence, s'est dotée d'une raison d'être qui exprime sa singularité, ce qu'elle fait et comment, au profit de ses adhérents et de la société.

La raison d'être de la Carac a été élaborée à la suite de nombreuses consultations et travaux menés collaborativement avec ses parties prenantes : collaborateurs, administrateurs et délégués, partenaires ainsi que des membres de la société civile. Après 6 mois de travaux, elle vise à rallier toutes les parties concernées, internes et externes de la Carac à un objectif commun, responsable et engagé.

À l'issue de l'Assemblée générale du 22 juin 2024, la raison d'être a été dévoilée :

Parce que chaque parcours de vie est différent, la Carac choisit de construire pour tous ses adhérents des solutions financières performantes et humaines à la mesure

des enjeux sociaux et environnementaux.

Créatrice de liens et indépendante, la Carac, forte de son histoire d'entraide, de ses valeurs mutualistes et de son expertise, s'engage durablement à contribuer à une société et un avenir plus solidaires.

La raison d'être indique le sens fondamental de l'action de la Carac, fondée sur ses valeurs mutualistes. Elle prend appui sur son histoire séculaire tout en se projetant vers l'avenir avec la volonté de contribuer à un monde meilleur porteur d'espoir, au bénéfice de ses adhérents et de la société. Elle est à la fois l'ambition que se fixe la mutuelle, notamment en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), un moyen de montrer l'engagement auprès de ses adhérents et d'ancrer ses actions dans la durée.

La définition de la raison d'être constitue la 1ère brique de notre projet de mutuelle à mission. La Carac mène dès à présent des travaux pour déterminer les missions privilégiées qui lui permettront de prioriser et poursuivre ses engagements sociaux et environnementaux en les inscrivant à terme dans ses statuts.

Pierre Lara, Président de la Carac, déclare : "L'adoption de notre raison d'être nous permet d'engager une nouvelle étape dans l'histoire de notre mutuelle. Nous souhaitons poursuivre notre oeuvre mutualiste à plus grande échelle, pour devenir en 2024, à l'occasion du centenaire de la Carac, une mutuelle à mission".

Michel Andignac, Directeur général de la Carac, souligne : "La définition de la raison d'être de la Carac vient renforcer les démarches déjà engagées depuis longtemps dans le domaine de l'action sociale ou de l'investissement responsable. Ce projet est aussi très mobilisateur pour l'ensemble de la communauté Carac, élus et collaborateurs. Cette raison d'être va nous guider dans l'ouverture de notre modèle à des partenaires qui partagent les mêmes valeurs".