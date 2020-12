La Carac annonce l'acquisition d'un portefeuille de 4 actifs immobiliers à Boulogne-Billancourt et Vincennes

La Carac annonce l'acquisition d'un portefeuille de 4 actifs immobiliers à Boulogne-Billancourt et Vincennes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après l'acquisition en février 2020 de l'immeuble Les Patios A à Boulogne (3.800 m(2) de bureaux), la Carac poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie de tertiarisation de son patrimoine immobilier avec la signature d'un portefeuille de 11.300 m(2) de bureaux situés en première couronne parisienne sur les communes de Boulogne et Vincennes.

Bénéficiant d'une excellente accessibilité dans des environnements mixtes établis aux valeurs locatives maîtrisées et résilientes, les quatre immeubles sont en parfaite adéquation avec la stratégie de diversification menée par la Carac : ils allient rendement et mutualisation des risques tout en s'inscrivant dans la démarche d'investissement responsable de la Carac, qui place l'amélioration des services aux utilisateurs et les performances environnementales des immeubles, au coeur de sa stratégie.

Pour cette acquisition, la Carac a été assistée par Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity et conseillée par l'Etude notariale Tarrade Le Pleux Moisy-Namand Duhamel.

"Nous menons depuis deux ans une stratégie immobilière active d'arbitrages et d'investissements visant des objectifs d'amélioration du rendement et de diversification de notre portefeuille immobilier. Cette nouvelle acquisition s'inscrit parfaitement dans cette stratégie qui cible en effet des actifs de bureaux bien localisés dans des environnements mixtes, offrant une bonne liquidité et un risque locatif mutualisé avec la volonté de les inscrire dans la démarche de gestion responsable de la Carac" commente Jean-Jacques Berthelé, Directeur Général de la Carac.