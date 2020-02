La CAPEB et BNP Paribas Factor signent un partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et BNP Paribas Factor, société d'affacturage qui accompagne les entrepreneurs grâce à des solutions de factoring, s'associent pour promouvoir des offres et services d'affacturage spécialement adaptés aux entreprises artisanales du bâtiment. Cette technique permet aux entreprises d'obtenir un financement anticipé de leurs factures, de sécuriser leur chiffre d'affaires et de sous-traiter la gestion du poste clients, libérant ainsi du temps aux chefs d'entreprise...

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : "Nous avons à coeur de soutenir nos artisans dans la gestion de leur entreprise et souhaitons faire en sorte que les questions administratives ne pèsent pas sur leur activité. Grâce à ce partenariat avec BNP Paribas Factor, nous contribuons à atteindre cet objectif en faisant la promotion de produits et de solutions efficaces pour permettre aux entreprises de consacrer du temps à leur coeur de métier : la réalisation de travaux de qualité !"

Eric Turbot, Directeur Général Délégué de BNP Paribas Factor, ajoute : "Depuis plus de 20 ans, BNP Paribas Factor accompagne les entrepreneurs grâce à ses solutions de factoring. Nous nous réjouissons de pouvoir renforcer nos liens avec le secteur du bâtiment pour lequel nous avons construit une expertise reconnue."