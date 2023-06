La CAPEB annonce le changement d'appellation de ses Unions Nationales Artisanales

(Boursier.com) — A l'occasion de ses Journées professionnelles de la construction organisées à Lille du 20 au 22 juin prochain

Collectif d'artisans du bâtiment au service des artisans du bâtiment, la CAPEB place au coeur de son engagement syndicale la représentation et la défense des spécificités de chaque métier qui compose l'artisanat du bâtiment. Parce qu'elle est portée par des chefs d'entreprise représentatifs de tous les territoires et de tous les métiers, la CAPEB a la vocation et l'expertise de répondre aux besoins et aux attentes de chaque artisan du bâtiment...

Pour cela, elle regroupe en son sein huit Unions Nationales Artisanales qui ont souhaité faire évoluer leur dénomination afin de renforcer leur identification auprès des artisans du bâtiment et incarner pleinement l'essence même de la CAPEB.

Elles prennent désormais le nom de :

-Métiers de la Couverture & Plomberie-Chauffage

-Métiers de la Maçonnerie & Carrelage,

-Métiers de la Métallerie & Vitrage,

-Métiers de la Peinture & Décoration,

-Métiers de l'Électricité, de Métiers du Bois,

-Métiers du Plâtre & Isolation

-Métiers de la Pierre.

En s'appuyant sur des sections départementales, ces huit familles de métiers ont, notamment, pour mission d'accompagner au mieux les transformations des métiers de l'artisanat du bâtiment.

Elles tiennent chaque année les Journées Professionnelles de la Construction dont l'objectif est de rassembler et mobiliser toute la profession pour la projeter vers l'avenir. Cet événement unique en son genre donne l'opportunité aux artisans du bâtiment présents de s'informer, d'échanger, de débattre autour des grands enjeux qui impliquent une évolution de leur métier tout en se familiarisant avec les innovations et solutions techniques à même de faciliter leur quotidien grâce à la présence d'un salon professionnel qui regroupe les principaux acteurs du marché de chaque profession.