La CANDRIAM Academy annonce le lancement d'une nouvelle formation sur l'analyse ESG des entreprises

La CANDRIAM Academy annonce le lancement d'une nouvelle formation sur l'analyse ESG des entreprises









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La CANDRIAM Academy, première plateforme de formation à l'investissement durable et responsable en accès libre accréditée au monde, annonce le lancement d'une nouvelle formation sur l'analyse ESG des entreprises. C'est le quatrième cours proposé par la CANDRIAM Academy qui compte désormais 11 modules.

En l'absence de normes communes s'appliquant aux publications d'informations ESG des entreprises, la qualité des analyses peut s'avérer variable. En à peine une heure, le nouveau module sur l'analyse ESG présente aux investisseurs les 5 étapes clés permettant d'appréhender pleinement le profil de risque ESG d'une entreprise - des étapes illustrées via différents exemples concrets :

1. Examiner les coûts et revenus d'une entreprise afin de comprendre ses activités et ses axes de développement

2. Évaluer en quoi ces activités principales sont alignées avec des objectifs de durabilité

3. Vérifier si la conduite opérationnelle de l'entreprise présente des risques de controverse future de toute nature

4. Analyser de façon permanente : le meilleur des systèmes d'alerte

5. Croiser les données ESG à travers différentes fonctions, y compris l'engagement d'entreprise

Lancée en 2017, la CANDRIAM Academy vise à sensibiliser, former et informer les investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers aux enjeux de l'investissement durable et responsable via une plateforme en ligne offrant des contenus et des supports inspirants et concrets. La CANDRIAM Academy est en accès libre et compte actuellement plus de 8.000 membres à travers 40 pays, avec des profils variés : investisseurs institutionnels, sélectionneurs de fonds, banquiers privés, conseillers financiers, investisseurs particuliers, journalistes et étudiants.

Vincent Hamelink, Chief Investment Officer, ajoute : "Notre nouveau module offre aux investisseurs les outils essentiels pour mieux appréhender l'ensemble des aspects du profil de risque ESG d'une entreprise. Il vient étoffer notre programme de formation et renforcera le rôle de l'Academy dans l'accélération de la transition durable en encourageant les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable et durable."

David Czupryna, Head of ESG Development, déclare : "On attend de plus en plus des investisseurs qu'ils procèdent à une analyse ESG approfondie afin d'appréhender pleinement le profil de risque d'une entreprise. Contrairement à l'information financière qui est encadrée depuis longtemps par une série de publications obligatoires dans de nombreux marchés, la disponibilité des informations permettant aux investisseurs de réaliser une analyse ESG diffère grandement d'une entreprise à l'autre. Nous estimons donc qu'il est important de mettre à profit notre expérience en matière d'investissement responsable pour guider les investisseurs dans les étapes clés nécessaires qui leur permettront de réaliser leurs propres analyses ESG dans leur processus d'investissement."