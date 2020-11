La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile accélère sa démarche RSE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile poursuit et accélère sa démarche Responsabilité Sociétale d'Entreprise.

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNPAC) annonce :

-l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 14 rue des Pyramides à Paris (1er arrondissement). L'ensemble de 3.700 m2 de style Haussmannien situé dans un quartier central et attractif d'affaires, proche de l'Opéra, du Jardin des Tuileries et au pied de la station de métro Pyramides ;

-la signature d'une vente en l'état futur d'achèvement pour son immeuble "le Galion" à Puteaux.

"Ces deux dernières opérations immobilières, au-delà d'inscrire notre institution comme un acteur immobilier de renom, marquent une accélération de la démarche RSE de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant par la réalisation d'une réhabilitation totale de l'immeuble situé au 14 rue des Pyramides afin de répondre parfaitement aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux et par la construction d'un nouvel immeuble, porteur lui aussi de fortes ambitions environnementales et de santé avec notamment l'installation d'un système de filtration de l'air 3 fois supérieure à la norme, et la création d'un ilot vert et d'espaces extérieurs de plus de 1.000 mètres 2 en plein coeur de la Défense, qui sera certifié HQE-Bâtiment durable niveau très performant" commente la Caisse.

Michel Janot Président de la CRPN a déclaré : "Ces deux opérations immobilières confirment la volonté forte de notre institution de prendre sa part dans les enjeux écologiques actuels et d'y apporter des réponses. Je suis particulièrement fier de pouvoir inscrire encore davantage la Caisse de Retraite du Personnel Navigant dans les enjeux sociétaux et environnementaux de notre société".

"La CRPN confirme ainsi sa participation, et accélère sa démarche responsable et solidaire face aux défis écologiques d'aujourd'hui et de demain".