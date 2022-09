La Caisse d'Epargne Loire-Centre et Enerfip s'allient pour financer des projets d'énergies renouvelables

(Boursier.com) — La Caisse d'Epargne Loire-Centre et la société de financement participatif Enerfip s'engagent pour le financement de projets d'énergies renouvelables.

La Caisse d'Epargne Loire-Centre a signé ce jeudi 1er septembre une convention avec le leader du financement participatif pour les Energies Renouvelables, la société ENERFIP.

Grâce à cette signature, une première opération de placement a été proposée aux clients, personnes morales et institutionnels locaux, de la Caisse d'Epargne Loire Centre. Les clients ont plébiscité cette opération qui donne du sens à leur investissement, qui est sécurisée et propose un taux attractif : 6 Millions d'euros ont ainsi été investis.

Avec ce partenariat, ENERFIP a choisi de s'appuyer sur une banque régionale de premier plan pour conforter son développement, au coeur des territoires. C'est une solution clef en main qui s'ouvre à tous les acteurs économiques de la région Centre-Val de Loire.

Pour la Caisse d'Epargne Loire Centre, il s'agit d'une première offre qui répond au financement de la transition environnementale, fixé comme un axe majeur de notre Plan Stratégique 2022-2024 " Accélérer, Innover, Satisfaire ".

"Fidèle à ses valeurs d'innovation, d'engagement et de proximité, la Caisse d'Epargne Loire-Centre se félicite de la signature de ce contrat, déclare Fouad Chéhady, président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Centre. Ce partenariat répond à l'une des ambitions de notre Plan Stratégique : Devenir le leader régional du financement de la transition environnementale. Ce contrat revêt un double objectif. D'une part, nous proposons à tous nos clients des solutions d'investissement à la carte, sécurisées, performantes et porteuses de sens. D'autre part, nous offrons la possibilité à nos clients, personnes morales et institutionnels locaux, de financer de façon innovante les infrastructures utiles à la production d'énergie locale renouvelable. C'est le rôle de la Caisse d'Epargne Loire-Centre d'être utile aux projets structurants de la région, c'est particulièrement vrai pour ceux liés à l'accélération de la transition environnementale."