La Caisse d'Epargne Ile-de-France dédie une enveloppe de financement de 1 MdE aux projets environnementaux sur son territoire

(Boursier.com) — Banque de proximité, ancrée sur son territoire et 100% régionale, la Caisse d'Epargne Ile-de-France agit, face à l'urgence climatique, en accompagnant l'ensemble de ses clients vers la transition énergétique et environnementale.

Souhaitant aller au-delà de son rôle de financeur, elle a organisé hier la 1ère édition de "Cap Green", série de rendez-vous réguliers destinés à sensibiliser et informer ses clients, partenaires et collaborateurs sur les nombreux enjeux de cette transition environnementale.

Ce 1er rendez-vous a été l'occasion pour la banque francilienne d'annoncer l'élargissement de son offre de financement avec le lancement du prêt Green destiné à financer les investissements verts de ses clients, mais aussi avec le développement de partenariat avec l'ADEME Ile-de-France pour apporter à ses clients de l'expertise et du conseil au service de leur transition environnementale. Une première expérimentation s'ouvre avec Bpifrance sur les diagnostics de décarbonisation.

Enfin, la Caisse d'Epargne Ile-de-France s'engage à dédier une enveloppe de financement de 1 milliard d'euros aux projets environnementaux menés sur son territoire en 2023-2024.