La Caisse d'Epargne Hauts de France et TradeIn signent un partenariat exclusif

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse d'Epargne Hauts de France et la start-up lilloise TradeIn, spécialisée dans la gestion prédictive, en temps réel et 100% digitale, des risques d'impayés d'entreprises, ont signé un partenariat exclusif.

Valérie RAYNAUD et Thierry LHOSTE, respectivement membres du Directoire de la Caisse d'Epargne Hauts de France en charge des Pôles Banque de Détail et Entreprises Institutionnels Belgique, et les Cofondateurs de TradeIn, Jean-Cédric BEKALE et Jack - Hermann NTOKO en sont les signataires.

Les ambitions du partenariat : proposer aux clients entrepreneurs de la Caisse d'Epargne Hauts de France des solutions innovantes et différenciantes en gestion de trésorerie.

"Ce partenariat a vocation à apporter une solution innovante et personnalisée à nos clients entrepreneurs" indique Valérie RAYNAUD, Membre du Directoire de la Caisse d'Epargne Hauts de France en charge du Pôle Banque de Détail.

"Ce partenariat stratégique permet à TradeIn une plus large exposition de son innovation en matière de notation en temps réel des comportements de paiement des entreprises et de prédiction de trésorerie" explique Jean-Cedric BEKALE, CEO TradeIn.