La Caisse d'Epargne Hauts de France dédie une enveloppe de 100 ME au financement de la construction et la rénovation d'infrastructures sportives

(Boursier.com) — Partenaire du sport régional de longue date, la Caisse d'Epargne Hauts de France a pris la décision de consacrer une enveloppe de 100 millions d'euros au financement de la construction et la rénovation d'infrastructures sportives, au profit des collectivités locales de son territoire. Une décision prise dans la dynamique du partenariat Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cette offre ouverte à compter du 26 octobre 2023 courra jusqu'au 31 décembre 2024. Elle bénéficiera de conditions financières spécifiques, afin de pouvoir répondre aux besoins des partenaires publics.

"La Caisse d'Epargne Hauts de France se positionne résolument comme la banque du sport en région, afin de contribuer concrètement au bien-être et à la santé de ses habitants. Elle participe ainsi au développement économique de notre territoire, en proximité et utile à l'ensemble des acteurs publics et privés. Symbolique forte, la Caisse d'Epargne Hauts de France parraine le Parcours de la Flamme qui traversera les cinq départements de la Région", précise Laurent Roubin, président du Directoire de la Caisse d'Epargne Hauts de France.

Des enjeux économiques, sanitaires et environnementaux stratégiques

Rappelons que l'économie du sport pèse 2,6% du PIB national et compte 130.000 entreprises employant 450.000 personnes en France, mises au service de 35 millions de pratiquants (sources BPCE).

Il existe 330.000 infrastructures sportives, dont 80% sont détenues par les collectivités. Près du quart des équipements anciens (construits avant 1985) n'a jamais fait l'objet de rénovations : stades de football, rugby, athlétisme...), courts de tennis, terrains (basket, handball, volley...), salles polyvalentes, piscines, gymnases..., les besoins sont considérables. Ramené à l'échelle des Hauts-de-France, l'enjeu régional est stratégique. C'est l'objet de cette enveloppe dont le montant est à la hauteur des défis.

Compte tenu de l'âge moyen de ces équipements (près de la moitié a plus de 35 ans), les bénéfices économiques sont importants - notamment sur le terrain de l'emploi - autant que ceux environnementaux. La rénovation des infrastructures sportives génère une diminution de la consommation énergétique de 50%, le bénéfice énergétique est donc de taille.

De même, les bénéfices sanitaires directs et indirects sont évidents :

- Pour les particuliers, la pratique du sport réduit de 7% les dépenses de santé et allonge la durée de vie de 3 ans ;

- Pour les entreprises, elle contribue à une baisse de l'absentéisme de 35% et une hausse de la productivité de 12%. Elle est un facteur favorisant l'esprit d'équipe ;

- Pour la société, elle génère 350 euros d'économies par personne sur les dépenses de santé par an ; soit près de 10% d'économies pour la Sécurité Sociale.