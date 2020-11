La CADES poursuit la réalisation de son programme d'émissions sociales

La CADES poursuit la réalisation de son programme d'émissions sociales









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale), a clôturé ce jour un emprunt de référence en euros dans le cadre de son programme d'émissions sociales (social bonds), de maturité 5 ans et d'un montant de 3 milliards d'euros.

Cette nouvelle transaction s'inscrit dans le cadre des opérations de reprise de dette d'un montant de 20 milliards d'euros en faveur de l'ACOSS programmées d'ici la fin de l'année 2020.

À ce jour, la CADES a ainsi réalisé avec succès cinq émissions sociales dans le cadre de ce programme, représentant un montant total d'environ 19 milliards d'euros levés sur les marchés financiers.

Un livre d'ordres de plus de 4 milliards d'euros rassemblant plus de 100 investisseurs, dont 50% d'investisseurs ESG Cet emprunt de référence en euros a une nouvelle fois rencontré un large succès auprès des investisseurs en Europe et à l'international, permettant de constituer, un livre d'ordre rassemblant 4 milliards d'euros et plus de 100 investisseurs, dont 50% d'investisseurs ESG.

Principales caractéristiques de l'émission Le prix de cette émission de coupon 0%, et d'échéance 25 février 2026, a été fixé à 102.383%, soit un taux offert de -0.449%. Cette transaction a été conclue avec un écart de 16 points de base au-dessus de l'OAT de référence 0% 25 février 2026.

La CADES a mandaté BNP Paribas, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan et NatWest Markets en tant que chefs de file pour diriger cette opération.

Le placement s'est effectué pour 22,6% en France, 7,5% au Benelux, 6,8% en Allemagne et 7,7% dans le reste de la zone euro, 27,2% au Royaume-Uni et 15,2% dans le reste de l'Europe, 10,6% en AsiePacifique et 2,5% en Amériques. Les banques ont souscrit 45,3% de l'emprunt, les banques centrales et institutions officielles 27,1%, les investisseurs institutionnels (gestions de fonds, assureurs, fonds de pension) 26,7% et d'autres investisseurs 0,9%.