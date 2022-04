(Boursier.com) — La BRED accompagne l'ACOSS dans l'émission de titres de créances négociables à court terme ayant des caractéristiques ESG. La salle des marchés de la BRED a placé un montant de 500 ME émis par l'ACOSS, la trésorerie des branches de la Sécurité Sociale, à l'occasion du lancement de son nouveau programme de NEU CP "Social" (Negotiable EUropean Commercial Paper ).

L'ACOSS, intrinsèquement social, a profité de la récente initiative de la Place de Paris sur les marchés de capitaux à court et moyen terme visant à traduire dans la documentation les orientations ESG des émetteurs. Le nouveau programme de l'Acoss est ainsi identifié comme 100% "Social".

Grâce aux actions d'Euroclear et de la Banque de France sur le post-marché, les émissions orientées ESG peuvent aisément être identifiées par les investisseurs.La Banque de France a ainsi vérifié la conformité du programme d'émission fourni par l'Acoss avec les conditions réglementaires de cette émission.

Cette émission concrétise l'engagement de l'émetteur comme de la BRED à promouvoir le développement d'un écosystème cohérent et complet en matière de finance verte et responsable.