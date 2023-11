La BEI soutient le Groupe Sorégies par un financement de 250 ME au titre d'InvestEU

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement soutient le Groupe Sorégies par un financement de 250 millions d'euros au titre d'InvestEU afin d'accélérer sa transition énergétique. Ce financement de la BEI soutenu par le programme InvestEU de l'entreprise locale d'énergie Sorégies s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique qui accorde une place centrale au développement des énergies renouvelables. Le groupe franchit une nouvelle étape pour atteindre son objectif de produire, d'ici 2030, au moins 1.000 GWh d'électricité par des actifs détenus en propre.

Un changement d'échelle qui lui permettra de continuer à déployer une stratégie locale d'approvisionnement en rapprochant ses activités de production et de fourniture d'énergie.

Le plan d'investissement du Groupe Sorégies de 500 ME sur 2024-2026 est consacré pour un tiers à la modernisation et à la numérisation des réseaux de distribution d'électricité pour plus de flexibilité et, pour deux tiers, à la production d'énergie renouvelable. Les fonds de la BEI contribueront ainsi à financer l'acquisition ou la construction de 44 parcs photovoltaïques et éoliens pour une capacité totale de 307 MW, des projets le plus souvent développés en étroite coopération avec les collectivités locales.

Il s'agit du deuxième financement de Sorégies par la BEI après une première opération d'un montant de 70 millions d'euros en 2017. Cette dernière avait bénéficié de la garantie du Fonds européen d'investissement stratégique (FEIS), plus communément appelé "plan Juncker".

Cet accord bénéficie du soutien du programme européen InvestEU, qui vise au total à générer plus de 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires entre 2021 et 2027 dans les 27 pays de l'Union européenne.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de l'énergie d'InvestEU. Cette dernière comprend notamment les investissements dans la transition vers les énergies propres, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la modernisation des infrastructures énergétiques durables, en particulier les technologies de stockage. Cet investissement contribuera aux engagements pris par l'UE dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'application de l'Accord de Paris sur le climat.