La BEI et Robocath annoncent la signature d'un accord de financement d'un montant de 15 ME

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement (BEI) et la Medtech française Robocath annoncent la signature d'un accord de financement d'un montant de 15 millions d'euros.

Cette opération permet à l'entreprise de renforcer ses moyens financiers pour assurer son plan de développement conformément à ses objectifs, en particulier le développement de sa prochaine génération robotique.

Robocath a conçu et développé une solution d'assistance robotique en cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire dans le traitement de la maladie coronarienne touchant les artères du coeur et pouvant conduire à un infarctus. Cette solution a obtenu le marquage CE en mars 2019 et est aujourd'hui commercialisée en Europe par Robocath. Baptisé R-OneTM, cette solution apporte des conditions de travail plus confortable pour l'opérateur et permet d'optimiser et de sécuriser l'angioplastie coronaire. Cette intervention consiste à revasculariser les artères irriguant le muscle cardiaque en y plaçant des implants appelés stents. Une opération de ce type est pratiquée toutes les 30 secondes dans le monde.