La Banque Postale prend un nouveau virage dans la gestion d'actifs

La Banque Postale prend un nouveau virage dans la gestion d'actifs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Postale prend un nouveau virage dans la gestion d'actifs et réinvente La Banque Postale Asset Management en tant que gérant de conviction multi-spécialiste au service de la finance durable.

La Banque Postale a finalisé la réorganisation de ses activités de gestion d'actifs : sa filiale La Banque Postale Asset Management devient un gestionnaire de conviction multi-spécialiste leader de la finance durable.

Confrontée à un environnement de taux d'intérêt durablement bas et de compression des marges, La Banque Postale a réorganisé ses activités de gestion d'actifs via un projet majeur permettant de proposer deux offres optimisées autour de deux entités :

-Une offre de gestion à forte valeur ajoutée proposée par La Banque Postale Asset Management (LBP AM). Aux distributeurs et aux épargnants particuliers, elle offre des solutions adaptées à leur besoin d'investissement à long terme pour la retraite. Aux institutionnels, elle propose des solutions de gestion sur-mesure, permettant de diversifier leurs portefeuilles, via des actifs cotés et non-cotés.

-Une offre de gestion taux et de prestations de services pour les institutionnels sous contrainte de passif, réalisée par Ostrum AM - détenue à 45% par le pôle gestion d'actifs de La Banque Postale

Des expertises diversifiées alliant performance et finance durable

Détenue à 70% par La Banque Postale, à 25% par Aegon Asset Management et à 5% par Malakoff Humanis, LBP AM avec sa filiale Tocqueville Finance, gère 47 milliards d'euros d'encours. Elle s'impose comme 5ème société de gestion de conviction en France avec 180 collaborateurs, dont 70 professionnels de l'investissement.

LBP AM articule son offre de gestion autour de quatre pôles d'investissement à forte valeur ajoutée :

-Un pôle actions géré par Tocqueville Finance, acteur historique de la gestion en actions européennes multi-capitalisations et disposant de 30 ans de track record. Couvrant tout le cycle économique, il regroupe les expertises Croissance, Small & Mid-cap, Value et Thématique en gestion collective et sous mandat.

-Un pôle actifs réels & privés, avec un focus dette, proposant des stratégies d'investissement responsable dans les actifs et l'économie réelles en Europe, au travers des secteurs des infrastructures, de l'immobilier, et des corporates. Il offre aux investisseurs une stratégie de diversification et de rendement en capitalisant sur une expertise et un track-record reconnus en matière d'origination et de gestion.

-Un pôle multi-actifs & performance absolue, s'appuyant sur la compétence historique de la société dans la construction de solutions sur mesure, et englobant des expertises multiples (convertibles, performance absolue taux et multi-actifs, diversifié).

-Un pôle solutions quantitatives, intégrant une gamme Smart Beta exhaustive permettant l'investissement dans des stratégies de gestion systématique, basées sur des modèles robustes développés en interne et labellisées ISR.

LBP AM a fait en mars 2018, le choix précurseur d'une gamme de fonds ouverts 100% labellisés "Label ISR" à horizon 2020. 1er gérant en nombre de fonds labellisés ISR, LBP AM se positionne désormais comme leader de l'ISR. Ainsi, l'ensemble des quatre pôles d'investissement intègre de façon transversale et systématique l'analyse extra-financière fondée sur la méthode propriétaire et innovante GREaT et s'appuie sur une politique d'engagement active.

Cette méthode s'étendant à toutes les classes d'actifs, LBP AM souhaite la diffuser plus largement dans le cadre de nouvelles offres de services ISR. Au-delà de la création de fonds thématiques ISR personnalisés, LBP AM a ainsi l'ambition d'accompagner les clients dans la construction et la mise en oeuvre de leur politique d'investissement responsable.

Fidèle à son rôle de pionnier de l'investissement durable, LBP AM a l'ambition de renforcer son statut de leader de la finance durable autour de 4 enjeux prioritaires : Climat, Droits humains & égalité, Biodiversité et Développement des territoires.

Une organisation en ordre de marche

Pour soutenir son développement, LBP AM renforce sa gouvernance et ses équipes de gestion avec plusieurs nominations :

-Pierre Ernst est nommé Secrétaire général, et rejoint le Directoire de LBP AM aux côtés d'Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, et de Vincent Cornet, Directeur de la gestion de LBP AM et Directeur général de Tocqueville Finance.

-Guillaume Lasserre est nommé au poste de Directeur adjoint de la gestion.

Pierre Ernst, qui arrivera début janvier 2021, et Guillaume Lasserre rejoignent le Comité Exécutif de LBP AM, également composé - aux côtés du Directoire - de :

-Irène d'Orgeval, Directrice générale déléguée - Secrétaire générale de Tocqueville Finance

-Adrienne Horel-Pagès, Directrice Engagement Durable, RSE & Communication

-René Kassis, Directeur des Actifs Réels et Privés

-Thomas Louvel, Directeur des opérations

-Nicolas Neurdin, COO gestions et transformation

-Michel Saugné, Directeur de la gestion de Tocqueville Finance

-Mathilde Sauvé, Directrice développement et marketing

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : "La Banque Postale entame une nouvelle phase de la transformation de son modèle de bancassurance à travers une nouvelle organisation de son pôle de gestion d'actifs autour de deux structures complémentaires : d'une part, la plateforme commune avec BPCE pour la gestion de taux et assurantielle et, d'autre part, La Banque Postale Asset Management, pôle de gestion de conviction proposant des offres à forte valeur ajoutée. LBP AM s'impose désormais comme un gestionnaire de conviction multi-spécialiste leader de l'ISR répondant au mieux aux besoins des investisseurs".

Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire de LBP AM, complète : "LBP AM a plus que jamais un rôle à jouer pour accompagner la transition ISR des investisseurs grâce à des offres porteuses de sens et de performance. Notre nouvelle organisation, capitalisant sur son savoir-faire historique et renforcée par l'arrivée de professionnels talentueux, va nous permettre de continuer à élaborer des solutions innovantes pour tous nos clients."