La Banque Postale noue un partenariat avec Ebury

(Boursier.com) — La Banque Postale noue un partenariat avec la fintech Ebury afin de proposer à ses clients PME une solution bancaire d'"open banking" pour les accompagner dans leurs activités internationales. Cette initiative illustre l'ambition de La Banque Postale d'être un partenaire bancaire majeur des entreprises françaises en se dotant d'un modèle innovant fruit d'une collaboration avec les acteurs de la Tech.

Afin d'accompagner ses clients PME dans leur activité à l'international, La Banque Postale enrichit son offre en s'associant avec la fintech Ebury. Ce partenariat permettra aux clients de la banque ayant accès aux services d'Ebury, de procéder à l'ouverture d'un compte en devises, de réaliser des opérations de change au comptant dans 140 devises et d'effectuer des virements internationaux à partir d'une plateforme sécurisée et dédiée, 24h/24 et 7j/7.

Cette solution s'adresse aux entreprises qui réalisent ou ont le potentiel de réaliser des opérations commerciales internationales d'importation et d'exportation de marchandises ou de services.