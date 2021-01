La Banque Postale Financement vise de nouveaux marchés avec une interface ouverte à des partenaires

(Boursier.com) — La Banque Postale Financement, filiale de crédit à la consommation de La Banque Postale, lance une interface ouverte dite d'open banking pour ses partenaires actuels et à venir, avec l'ambition de se développer en France et à l'étranger. Cette nouvelle stratégie s'accompagne d'un changement de nom : La Banque Postale Financement devient La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF).

Afin de développer son offre de crédit à la consommation, La Banque Postale Consumer Finance, nouveau nom de La Banque Postale Financement, lance une plateforme API (interface de programmation d'applications) dédiée à des partenaires et baptisée LBPCF Business Solution.

Cette nouvelle interface LBPCF BS développée en marque blanche permet aux partenaires de proposer à leurs clients particuliers l'accès simplifié à une offre de crédit, avec un parcours 100% digitalisé, multi-produit, intégrant différents modules à forte valeur ajoutée comme la gestion automatisée du risque de fraude, l'entrée en relation ou encore l'utilisation de la Directive sur les Services de Paiements dans les scores d'octroi.

Grâce à un délai d'intégration rapide et économique, LBPCF souhaite démultiplier son offre de services et proposer à ses partenaires une approche modulable du crédit à la consommation avec une ouverture aux nouveaux usages. Cette nouvelle solution permet d'octroyer un pré-accord en temps réel à plus de 5 millions de personnes identifiées par LBPCF, qu'elles soient connues ou non de l'établissement partenaire.

Après une phase de lancement auprès des filiales du groupe La Banque Postale, LBPCF Business Solution fait son entrée sur le marché au premier trimestre 2021.

Le lancement de cette nouvelle plateforme illustre l'ambition de LBPCF d'accélérer son développement sur le marché du crédit à la consommation en France et à l'étranger. La Banque Postale Consumer Finance dispose d'infrastructures techniques éprouvées et d'une qualité de service aux meilleurs standards du marché lui permettant d'ouvrir largement son modèle.

Pour appuyer sa stratégie de croissance, La Banque Postale Financement devient La Banque Postale Consumer Finance.

Pour Franck Oniga, Président du Directoire de LBPCF : "Cette stratégie d'ouverture va nous permettre de conquérir de nouveaux clients en nous appuyant sur la solidité et l'expertise du groupe La Banque Postale."