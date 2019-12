La Banque Postale et Groupama annoncent la signature d'un protocole d'accord concernant La Banque Postale Assurances IARD

La Banque Postale et Groupama annoncent la signature d'un protocole d'accord concernant La Banque Postale Assurances IARD









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Postale et le Groupe Groupama annoncent avoir signé un protocole d'accord non-engageant pour l'acquisition, par La Banque Postale, de la participation de 35% détenue par Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD et la prolongation de leur coopération dans les domaines de la protection juridique et de l'assistance.

Créée conjointement fin 2009 par La Banque Postale et le Groupe Groupama, La Banque Postale Assurances IARD commercialise une offre de produits et services d'assurance-dommages à destination des clients particuliers de La Banque Postale.

Avec plus de 500 collaborateurs au service d'un portefeuille de 1,8 million de contrats, La Banque Postale Assurances IARD est devenue une compagnie d'assurance autonome de plein exercice.

Les relations contractuelles entre La Banque Postale Assurances IARD et le Groupe Groupama intègrent également des conventions de prestation de service et des traités de réassurance avec deux filiales du Groupe Groupama, Groupama PJ (pour la protection juridique) et Mutuaide (pour l'assistance).

La transaction envisagée ferait de La Banque Postale l'actionnaire unique de La Banque Postale Assurances IARD et s'accompagnerait également du renouvellement de ces accords dans une logique de partenariat de long terme.

Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : "En devenant l'unique actionnaire de La Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale entend poursuivre activement le développement de la gamme de produits et services de La Banque Postale Assurances IARD dans la perspective du renforcement et de la consolidation de son modèle de bancassurance intégrée au service de tous les types de clientèle en France."

Thierry Martel, Directeur général de Groupama, déclare : "La poursuite de nos accords avec La Banque Postale dans les domaines de la protection juridique et de l'assistance témoigne de l'excellent climat de coopération qui a prévalu depuis l'origine de ce partenariat. Nous sommes fiers d'avoir contribué à créer La Banque Postale Assurances IARD et lui souhaitons un bel avenir."

Cette transaction fera l'objet des procédures nécessaires auprès des instances représentatives du personnel avant la signature des accords définitifs. La réalisation de l'opération interviendrait au cours du 1er semestre 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations requises auprès des autorités réglementaires compétentes.