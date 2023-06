La Banque Postale Asset Management devient LBP AM et change d'identité visuelle

(Boursier.com) — Le choix d'un nouveau nom, "LBP AM", et d'une nouvelle identité visuelle répond aux ambitions de développement de la société de gestion d'actifs. L'enjeu est également de soutenir le positionnement de LBP AM en tant qu'acteur incontournable de la gestion de conviction multi-spécialiste 100% ISR, de moderniser la marque et sa visibilité tout en affirmant son attachement à son principal actionnaire, La Banque Postale.

Le parti pris est d'opter pour un nom court et percutant, qui conserve la filiation naturelle à La Banque Postale et au groupe La Poste. Le raccourcissement du nom accroît instinctivement le dynamisme de l'identité de marque, reflétant la trajectoire d'un acteur en mouvement : au cours des dernières années LBP AM a su se transformer et innover avec succès, à travers notamment plusieurs opérations de croissance et d'acquisition.

Une nouvelle identité de marque en soutien à la croissance

Le choix d'une nouvelle identité de marque illustre de nouvelles ambitions. En 2023, LBP AM accélère son développement avec le projet d'acquisition de La Financière de l'Echiquier, sa croissance auprès des clients tiers en France et en Europe et l'élargissement de l'offre sur les actifs non cotés.

Ce nouveau nom replace le métier de gérant d'actifs au coeur de notre image, via la visibilité accordée aux lettres "AM" (pour Asset Management). L'utilisation de l'acronyme LBP AM renforce la relation affinitaire de la société de gestion avec ses clients investisseurs et permet d'adapter son nom à son écosystème international, un atout pour l'exploration de nouveaux marchés européens.

Ainsi, l'identité se veut plus fédératrice vis-à-vis de l'ensemble des clients tiers (clients externes aux réseaux du groupe La Banque Postale) et exprime notre mission, "Valoriser le capital financier, naturel et humain et accompagner les transitions durables des clients", et une promesse : "Des convictions au service de toutes les performances" financières, environnementales et sociales.

A l'occasion du lancement de la plateforme de marque, un nouveau site internet voit le jour www.lbpam.com et une campagne publicitaire (print et digitale) est déployée en France et en Europe. Celle-ci sera soutenue par un dispositif de communication sur LinkedIn...