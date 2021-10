La Banque Postale AM s'engage à mesurer l'impact biodiversité de ses fonds avec la base de données BIA-GBS

(Boursier.com) — La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de gestion d'actifs de La Banque Postale, a conclu un partenariat avec Carbon4 Finance afin de mesurer l'impact biodiversité de ses fonds, en s'appuyant sur la base de données Biodiversity Impact Analytics powered by the Global Biodiversity ScoreTM (BIA-GBS).

Alliant l'expérience reconnue de Carbon4 Finance sur les données climatiques et la robustesse de la méthodologie d'empreinte biodiversité du GBSTM, développée par CDC Biodiversité, cette base de données permet aux investisseurs d'évaluer l'impact sur la biodiversité de leur portefeuille avec une large couverture sur les actifs listés.

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) s'était déjà engagée à déployer une stratégie ambitieuse en faveur de la biodiversité, en signant le "Finance for Biodiversity Pledge" aux côtés de La Banque Postale.

Grâce à ce partenariat, LBP AM se dote d'une mesure d'impact complémentaire permettant d'analyser de nombreux points de pression sur la biodiversité, tels le climat, la pollution, la surexploitation des ressources.

2021 est une année charnière pour agir en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité, avec le lancement de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), le congrès mondial de la nature - UICN en septembre et la perspective d'une COP15 ambitieuse au printemps 2022. L'implication du secteur financier jouera un rôle central car l'investissement est un puissant incitatif. Il doit servir la préservation et désormais la restauration de la biodiversité, tout comme il sert la lutte contre le changement climatique.

"Carbon4 Finance et CDC Biodiversité sont, pour nous, des partenaires de référence. Nous travaillons déjà avec Carbon4 Finance pour calculer l'alignement de nos portefeuilles par rapport à une trajectoire climatique. Avec ce partenariat, nous étendons notre action à la biodiversité, dont la préservation est un enjeu fort indissociable du climat, avec confiance", souligne Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management.

"Nous sommes convaincus que le changement climatique et la perte de biodiversité sont des enjeux qui doivent être adressés ensemble, c'est la raison pour laquelle Carbon4 Finance s'efforce de mettre à disposition des investisseurs des données d'impact climat et biodiversité robustes. Nous sommes ravis d'accompagner LBP AM dans cette nouvelle aventure ambitieuse de déployer une stratégie biodiversité dans leurs investissements", affirme Marie-Anne Vincent, Directrice Générale de Carbon4 Finance.

"Nous nous réjouissons que La Banque Postale Asset Management, leader de l'investissement socialement responsable en France conclut cet accord pour utiliser la base de données BIA-GBS, que nous développons avec Carbon4 Finance. C'est pour nous une grande marque de confiance et une étape cruciale dans l'engagement pour la biodiversité", déclare Marc Abadie, Président de CDC Biodiversité.