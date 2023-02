La Banque Postale AM choisit Greenly pour mesurer l'empreinte carbone de ses investissements en dette corporate

(Boursier.com) — La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de gestion d'actifs de La Banque Postale, annonce s'être associée à Greenly, spécialiste de la gestion digitalisée de stratégie bas-carbone, afin d'accompagner son équipe en dette privée corporate dans la mesure de l'empreinte carbone de ses investissements et d'aider les entreprises financées dans leur transition vers une économie à zéro émission de carbone.

Comptant déjà plus d'une centaine de clients et s'appuyant sur une technologie Saas, la plateforme Greenly for Finance, dédiée aux sociétés de gestion et fonds d'investissement de toutes tailles, va permettre à la gestion dette privée corporate de LBP AM de suivre en temps réel, et de manière automatisée, l'empreinte carbone des entreprises en portefeuille en se basant sur les normes internationales de comptabilité carbone telles que le GHG Protocol, et ainsi de les engager sur leur trajectoire de de?carbonation.

Grâce à ce partenariat, LBP AM, acteur historique sur le marché de la dette privée corporate avec plus d'1,7 milliard d'euros investis dans le financement de plus de 100 entreprises depuis 2012, disposera d'outils complémentaires à sa méthodologie propriétaire GREaT pour renforcer le processus de sélection de son fonds LBPAM Mid Cap Senior Debt*, en cours de levée.

Classé article 9 selon SFDR, ce fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à l'accélération de la transition des entreprises du secteur privé vers une économie plus soutenable. 100% des financements sont ainsi adossés à au moins un indicateur de durabilité et des trajectoires d'amélioration ambitieuses co-construites avec les dirigeants des entreprises, avec un impact sur la marge de crédit en cas d'atteinte ou non des trajectoires cibles.

Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans le prolongement de la politique d'investissement de LBP AM qui cherche aujourd'hui à privilégier les entreprises apportant des solutions aux enjeux de durabilité.

Isabelle Luy-Landès, Responsable de l'équipe Dette Privée Corporate de La Banque Postale Asset Management, explique : "Ce partenariat est une nouvelle illustration de notre positionnement de pionnier en matière d'intégration des aspects ESG. En nous associant à des experts comme Greenly, nous nous assurons de disposer de tous les outils non seulement pour piloter notre propre empreinte climatique, mais aussi pour stimuler et accompagner la stratégie de décarbonation des entreprises de notre portefeuille. Une dimension incontournable pour s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris à horizon 2030."

Capucine Cusinberche, Responsable de la Finance Durable - Greenly, complète : "La finance doit devenir responsable et investir dans des projets éco-responsables si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique collectivement. Nous nous réjouissons qu'un acteur clé du monde de la finance tel que La Banque Postale Asset Management ait bien saisi l'importance de cet enjeu de notre siècle. C'est un signal fort ainsi qu'une marque de confiance en choisissant d'utiliser notre plateforme."