La Banque Postale affirme son positionnement au service d'une "transition juste"

La Banque Postale affirme son positionnement au service d'une "transition juste"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Postale affirme son positionnement au service d'une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques, en rejoignant les 15 membres du Cercle des Institutionnels de Novethic.

Forte de son identité citoyenne unique et singulière, La Banque Postale est l'une des premières banques au monde à afficher sa neutralité carbone. Une ambition qui s'illustre par l'alignement de ses services bancaires durables auprès des particuliers, entreprises, collectivités, et le positionnement de sa filiale gestion d'actifs, 1er gérant français avec 100% de ses fonds ouverts labellisés ISR.

Fondé et animé par Novethic et son réseau d'experts, le Cercle Novethic réunit les investisseurs de long-terme désireux de renforcer leurs engagements sur la finance durable...