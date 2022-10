La Banque Populaire du Nord lance la Banque de la Transition Energétique dans les Hauts de France

(Boursier.com) — Lancée officiellement le 20 octobre, la Banque de la Transition Energétique par la Banque Populaire du Nord s'inscrit dans un enjeu fondamental : garantir l'utilisation de l'épargne verte locale au bénéfice de projets locaux de transition énergétique.

S'appuyant sur un circuit de financement traçable et auditable, la mission de la Banque de la Transition Energétique sera d'accompagner, de simplifier et de mettre en place des solutions durables pour tous ses clients (particuliers, TPE, PME, ETI, entreprises agricoles), grâce à un financement sur mesure et un réseau de partenaires experts. C'est a minima 20% de la production de crédit qui seront alloués aux financements des projets de Transition Energétique des Hauts-de-France et des Ardennes.