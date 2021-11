(Boursier.com) — La Banque Neuflize OBC noue un partenariat avec le FBN (Family Business Network) France dans les Alpes Maritimes, le Var et les Alpes de Haute Provence.

Implantée depuis plus de 40 ans en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Banque Neuflize OBC dispose d'un ancrage régional important et de liens étroits avec l'écosystème économique, social et culturel local. Sa présence historique est le fruit de l'accompagnement des grandes familles d'entrepreneurs et des patrimoines importants pendant des décennies. Le partenariat de la Banque Neuflize OBC avec le FBN (Family Business Network) France témoigne de sa volonté affirmée d'offrir à sa clientèle haut de gamme, où qu'elle soit, une relation de proximité et un service personnalisé.

"La Banque Neuflize OBC et le FBN partagent des valeurs communes d'engagement et de pérennité. La transmission est un sujet majeur pour les entreprises familiales. En amont de ce processus, nos équipes ont à coeur d'accompagner les entrepreneurs sur plusieurs axes : la mise en place d'une gouvernance solide, la transmission au moment opportun, et la formation des nouvelles générations" a déclaré Emmanuel Delouche, Directeur Régional PACA de Neuflize OBC.

La Banque Neuflize OBC accompagne les générations de familles d'entrepreneurs au quotidien dans la mise en oeuvre de leurs projets, en proposant une gestion globale à 360o intégrant les patrimoines privés et professionnels.

Le FBN, Family Business Network est le réseau de référence des entreprises familiales dédié au développement et à la pérennité des entreprises familiales, avec 17.000 adhérents dans le monde et plus de 1.500 en France. Son ancrage régional, à Paris et dans six antennes, lui assure aussi une grande proximité avec les entreprises familiales et permet de mieux accompagner les sujets de transmission, et de développement.

En France, 83% des entreprises françaises sont familiales, 40% des 250 plus grandes entreprises françaises sont familiales. Elles représentent un emploi sur deux des PME et ETI, et 65% du PIB. L'enjeu de la réussite de la transmission y est majeur, car seules 17% de ces entreprises parviennent à rester dans la famille, contre 56% en Allemagne et 70% en Italie (source KPMG, BPI France, Family Firm Institute).

Pour Philippe Grodner, Président du FBN France, conclut : "La contribution de l'entreprise familiale dans notre économie est essentielle. C'est la raison pour laquelle notre réseau oeuvre pour la promotion de ce modèle économique, la diffusion des initiatives et bonnes pratiques qui lui permettront de se développer, de se transmettre au fil des générations et d'avoir un impact positif sur le monde. Nous poursuivons ainsi une mission d'intérêt général dont l'objectif est de faire durer et grandir les entreprises familiales françaises."