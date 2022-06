La Banque Neuflize OBC consolide son partenariat avec le FBN France

(Boursier.com) — Après avoir initié un partenariat avec le FBN France (Family Business Network) dans la région Sud-Est en 2021, la Banque Neuflize OBC étend ce dernier dans les Hauts de France. Dans ce cadre, les experts de la Banque Neuflize OBC auront l'opportunité de partager leur expérience avec nombre d'entrepreneurs et de répondre aux questions que ces derniers se posent sur la transmission et le développement d'entreprises familiales.

Implantée depuis 1975 dans le Nord de la France, la Banque Neuflize OBC dispose d'un ancrage régional important et de liens étroits avec l'écosystème économique, social et culturel local. Sa présence historique est le fruit de l'accompagnement des grandes familles d'entrepreneurs et des patrimoines importants pendant des décennies.

Le partenariat entre la Banque Neuflize OBC et le FBN (Family Business Network) France témoigne de sa volonté affirmée d'offrir à sa clientèle une relation de proximité et un service personnalisé dans l'accompagnement de la gestion de leur patrimoine quelle que soit son implantation géographique.

" Nous partageons des valeurs communes d'engagement et de pérennité. La transmission est un sujet majeur pour les entreprises familiales. En amont de ce processus, nos équipes ont à coeur d'accompagner les entrepreneurs sur plusieurs axes : la mise en place d'une gouvernance solide, la transmission au moment opportun, et la formation des nouvelles générations ", déclare Emmanuel Debavelaere, Directeur Régional Hauts de France de Neuflize OBC.

La Banque Neuflize OBC accompagne les générations de familles d'entrepreneurs au quotidien dans la mise en oeuvre de leurs projets, en proposant une gestion globale à 360o intégrant les patrimoines privés et professionnels.

Le FBN, Family Business Network est le réseau de référence des entreprises familiales dédié au développement et à la pérennité des entreprises familiales, avec 17.000 adhérents dans le monde et plus de 1.500 en France. Son ancrage régional, à Paris et dans six antennes, lui assure aussi une grande proximité avec les entreprises familiales et permet de mieux accompagner les sujets de transmission, et de développement.

En France, 83% des entreprises françaises sont familiales, 40% des 250 plus grandes entreprises françaises sont familiales. Elles représentent un emploi sur deux des PME et ETI, et 65% du PIB. L'enjeu de la réussite de la transmission y est majeur, car seules 17% de ces entreprises parviennent à rester dans la famille, contre 56% en Allemagne et 70% en Italie (source KPMG, BPI France, Family Firm Institute).

Constance Watrelos, Déléguée régional FBN Hauts de France, conclut : "Les Hauts de France sont connus pour être un terreau d'entreprises familiales, leur pérennité est un véritable enjeu pour le développement régional, assurer cette pérennité est une conviction qu'exprime Jean-Bernard Bonduelle co-président avec Caroline Poissonnier du FBN (Family Business Network) dans la région... Les familles-entreprises ou entreprises /familles doivent s'organiser, le réseau du FBN leur propose de les accompagner par échanges de bonnes pratiques et avec son expertise sur l'organisation de la gouvernance, le développement de l'affectio societatis, la préparation de la transmission, l'intégration de nouvelles générations, l'intégration de collaborateurs familiaux, la définition de sa raison d'être."

Pour sceller ce partenariat, un événement de lancement a eu lieu le 4 mai dernier au Manoir de Marcq sur la thématique "Entreprises familiales et transmission aux générations futures" : la préparation de la transmission constitue l'élément clef de la pérennité des entreprises familiales.

Caroline Poissonnier, Directrice générale du groupe Baudelet Environnement, Jean-Bernard Bonduelle, Co-Président du FBN Nord et Laurent Garret, Président du Directoire de Neuflize OBC, Emmanuel Debavelaere, Directeur Région Nord de Neuflize OBC, étaient ravis d'accueillir une quinzaine d'entreprises au cours de cette magnifique soirée d'échanges et de partages.

A cette occasion, Caroline Poissonnier a partagé son témoignage sur la transmission qu'elle a vécue aux côtés de son frère, au micro de Fabien Vatinel, Directeur de l'ingénierie Patrimoniale chez Neuflize OBC.