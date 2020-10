La banque LCL choisit Cloudera pour améliorer les échanges et la relation client grâce à la data

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LCL a retenu CLOUDERA, comme brique structurante, de son Data Hub (Brique applicative Big Data de traitement de distribution de données au sein du SI) afin de supporter plusieurs ces nouveaux business case nécessitant d'analyser davantage de données - structurées et non structurées - pour affiner la connaissance client pour des enjeux réglementaires et d'optimisation de processus métiers en back office et auprès des conseillers.

"Confrontée au besoin de mieux connaître chacun de ses clients et d'être capable de comprendre leurs besoins à chaque étape de leurs parcours (immobilier par exemple), LCL a décidé de s'inscrire dans une trajectoire centrée sur la donnée. Cette nécessité s'est traduite par la création d'une nouvelle architecture de son système d'information mêlant Big Data et Entrepôt de données d'entreprise au sein d'une distribution Hadoop" explique l'établissement.

LCL a fait le choix d'urbaniser son système d'information en mettant ses données - chaudes ou froides - au centre de son architecture pour les traiter en temps réel et les exposer dans ces applications digitales et de réseau.

Le choix de cette architecture "Data Centric" permet de répondre à des enjeux réglementaires, le KYC (ou Know Your Customer) par exemple, afin de qualifier au mieux les données clients. D'autres nouveaux cas d'usage sont adressés par le traitement de l'image et requièrent de nouvelles capacités d'intelligence artificielle désormais disponibles.

"La distribution Cloudera soutient notre démarche de protection de la donnée quant aux fonctionnalités avancées de sécurité d'accès aux données selon chaque finalité d'usage ; ainsi que la traçabilité nécessaire de ceux-ci..."

Face à la hausse constante des volumes de données à traiter et pour répondre aux enjeux nouveaux de l'Intelligence Artificielle, LCL a fait le choix d'une solution évolutive permettant de proposer trois grands types de services :

-Opérationnels pour permettre l'échange de données entre les applications du SI de LCL et ainsi construire la souche Data du socle Digital ;

-Analytiques et Auto Apprenants pour de meilleures segmentations et scoring pour une relation client Omnicanal optimisée en toute connaissance du contexte client pour répondre au mieux à ses attentes ;

-Outillés pour l'appropriation par ses équipes IT ainsi que celles de CAGIP (Crédit Agricole Group Infrastructure Platform) afin qu'elles puissent développer leur savoir-faire sur des fonctionnalités Big Data et IA.

"Nous avons accordé une attention toute particulière à la simplicité de prise en main de la solution par nos équipes afin de leur permettre de monter en compétences, tant sur l'outil que sur ses fonctionnalités. Il s'agissait pour nous d'un élément fort d'adhésion à nos ambitions en matière de Data que de permettre à chacun de nos collaborateurs de se former aux technologies les plus récentes", explique Frédéric Chassard, Responsable de système d'information data analytics et pilotage de la banque et engineering de l'IA chez LCL.