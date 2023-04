(Boursier.com) — La Banque des Territoires soutient Electra à hauteur de 3,5 millions d'euros. Avec ce financement, la Banque des Territoires apporte son soutien à Electra, spécialiste européen de la recharge rapide de véhicules électriques, afin d'accélérer la construction de stations de recharge électrique haute puissance en France.

Ce financement permettra à Electra de répondre encore plus rapidement à l'objectif du Gouvernement d'accélérer le déploiement de l'avitaillement électrique dans le cadre de France 2030, en ligne avec les priorités stratégiques de la Banque des Territoires d'accompagner les territoires vers de nouveaux usages de mobilité à impact positif sur l'environnement (climat et qualité de l'air).

Créée en 2020, Electra, premier pure player français, se différencie de ses concurrents en se positionnant à la jonction entre la tech et l'infra avec une ambition qui répond aux attentes des utilisateurs : proposer une solution de recharge simple, rapide, compétitive et performante. L'entreprise se compose aujourd'hui d'une équipe de 115 salariés experts qui travaillent à créer l'un des plus importants réseaux de recharge rapide en zones urbaines et sur autoroutes et ainsi accélérer l'adoption du véhicule électrique. La société se déploie partout en France et dans plusieurs pays d'Europe, avec près de 50 stations déployées à date et plus de 170 stations qui devraient ouvrir d'ici fin 2023.

L'entreprise qui vient d'intégrer le French Tech Next40, reçoit aujourd'hui le soutien de la Banque des Territoires à hauteur de 3,5 millions d'euros pour poursuivre son développement.

Une réflexion est actuellement menée en vue d'une éventuelle coopération plus importante entre la Banque des Territoires et cette jeune entreprise innovante qui met l'excellence opérationnelle au coeur de sa promesse d'accompagner les électromobilistes en facilitant la recharge.

Electra bénéficie également d'un soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques de l'ADEME dans le cadre de France 2030.