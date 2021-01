La Banque des Territoires s'associe à pbb Deutsche Pfandbriefbank pour promouvoir la digitalisation du financement public local

La Banque des Territoires et pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb), banque allemande cotée en bourse spécialisée dans le financement de l'immobilier professionnel et des investissements du secteur public, ont décidé d'agir ensemble pour renforcer la digitalisation du financement du secteur public local. Les deux partenaires ont signé un accord d'investissement et d'actionnariat qui prévoit une prise de participation de la Banque des Territoires de 28,5% dans CAPVERIANT.

Filiale de pbb, CAPVERIANT opère une place de marché mettant en relation des emprunteurs du secteur public local avec des investisseurs institutionnels. Elle a été lancée en Allemagne en 2018 puis en France en 2019. L'approbation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, en particulier à l'autorisation des autorités européennes de la concurrence.

La coopération des deux partenaires devrait stimuler davantage la croissance de CAPVERIANT en France et en Allemagne. pbb et la Banque des Territoires partagent la conviction qu'une plateforme digitale rend la recherche de financement plus simple, plus rapide et plus efficace. Cette opération facilitera le financement des investissements publics tout en favorisant sa transformation digitale, en particulier celle des petites et moyennes collectivités locales.

La joint-venture souligne l'engagement global de pbb vis-à-vis du secteur public et du marché français en général, où la banque est un prêteur important pour les investisseurs en immobilier commercial et s'implique également dans le financement des investissements du secteur public. Cette opération s'inscrit en outre pleinement dans l'action de la Banque des Territoires en faveur de territoires plus connectés en soutenant le développement des usages et services numériques dans tous les territoires.

Transition numérique

"Comme nous le rappelle cette situation de crise, la transition numérique de tous les acteurs de notre économie est toujours un enjeu majeur pour la France. Depuis sa création, la Banque des Territoires s'est donnée pour mission d'accélérer la digitalisation, entre autres, des acteurs publics locaux. En s'engageant dans des projets, tels que ce partenariat franco-allemand, elle permet aux territoires de simplifier et fluidifier leurs démarches" a commenté Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.

"Le succès de CAPVERIANT repose sur l'excellence technique et l'orientation client. Nous nous réjouissons de travailler avec notre partenaire la Banque des Territoires pour développer cette entreprise paneuropéenne. Nous sommes convaincus que CAPVERIANT peut jouer un rôle important pour améliorer l'efficacité du financement du secteur public local en Allemagne, en France et dans d'autres pays" a déclaré Andreas Arndt, Président Directeur Général de pbb.

CAPVERIANT est l'une des principales plateformes de financement du secteur public local en Europe ; son nombre d'utilisateurs a connu une croissance exponentielle au cours des derniers mois. La plateforme est particulièrement exigeante en matière de sécurité informatique, de gouvernance, de connaissance client (KYC) et de conformité. Elle fournit également des informations et des services à ses clients afin de rendre les transactions plus faciles et plus efficaces. En outre, la dimension digitale de CAPVERIANT facilite l'accès aux prêteurs et permet au secteur public local en France et en Allemagne, à savoir les collectivités de toutes tailles et à toute autre entité du secteur public local, de diversifier leurs sources de financement. Cette action devrait contribuer à la reprise économique et à un financement plus pérenne des projets locaux. Enfin, les investisseurs du secteur public local bénéficieront d'une allocation plus efficace de leurs actifs, tant au niveau national que transfrontalier.

En tant que place de marché indépendante et transparente, CAPVERIANT reste ouverte et promeut activement de nouvelles coopérations avec les acteurs du marché du financement du secteur public local en France et en Allemagne ainsi que dans toute l'Europe où la fintech envisage une expansion rapide.