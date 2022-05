La Banque des Territoires investit 5 millions d'euros dans le projet HOMNIA

(Boursier.com) — La Banque des Territoires participe à la levée de fonds de la foncière CAP'Solidarité, membre du groupement solidaire d'HOMNIA, à hauteur de 5 millions d'euros pour soutenir le développement de ce projet d'habitat inclusif. HOMNIA propose, sur l'ensemble du territoire français, des lieux de vie adaptés à des personnes en situation de handicap sous forme de logements partagés et accompagnés. Au sein de ces colocations, six adultes choisissent de vivre sous un même toit et de (re)trouver, ensemble, leur place de citoyens.

HOMNIA propose depuis 2014 des solutions d'habitation mêlant dans un même bâtiment colocations pour personnes en situation de handicap (6 à 8 personnes) et logements sociaux (T1 à T4 pour une douzaine de personnes en moyenne). Ce système hybride innovant renforce l'impact social du projet, assure une vraie inclusion et concourt à la stabilité du modèle économique.

Les habitants en situation de handicap, dont les degrés d'autonomie sont variables et peuvent être évolutifs, bénéficient d'un accompagnement non médicalisé. Il est opéré par des professionnels qui les aident dans les actes de la vie quotidienne, et qui favorisent les activités de groupe, les sorties, et tout ce qui concourt à l'épanouissement des résidents.

A ce jour, 11 villas HOMNIA sont ouvertes dans 9 départements [1]. Elles accueillent près de 55 colocataires en situation de handicap, et environ 80 locataires en logement social. HOMNIA prévoit 6 ouvertures supplémentaires cette année [2]. Les bâtiments sont toujours implantés dans les centres-villes pour favoriser les liens avec le quartier et les autres habitants.

Afin de soutenir son développement national, la Banque des Territoires investit 5 ME en fonds propres dans la foncière CAP'Solidarité, aux côtés d'Amundi Finance et Solidarité, financeur reconnu dans le secteur de l'impact social et solidaire. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investissement de la Banque des Territoires au service de territoires plus inclusifs, en soutenant un habitat partagé au coeur de la vie des territoires. Avec ces fonds, la foncière se fixe comme objectif d'ouvrir 50 nouveaux sites à l'horizon 2025 dans toute la France.

Un investissement à fort impact social et territorial permettant :

-de renforcer le déploiement d'une solution d'habitat inclusif, qui pallie le manque de solutions existantes en France pour les personnes en situation de handicap, et permet tout autant une émancipation inédite des bénéficiaires ainsi qu'un soulagement de l'accompagnement des familles ; il favorise la création et le maintien du lien social entre les colocataires mais également avec le territoire, les locataires, les familles, la commune, promouvant ainsi le "vivre ensemble" ;

-d'oeuvrer pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap ;

-de favoriser le développement de logements sociaux de qualité sur le territoire, en proposant une solution innovante et peu coûteuse aux collectivités.

1 Var, Gironde, Charente-Maritime, Eure, Essonne, Val d'Oise, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine.

2 Dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Occitanie et Île-de-France.