La Banque de France devient membre du Cercle Novethic

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Première banque centrale de l'Eurosystème à prendre des engagements responsables sur ses investissements propres (23 MdsE), la Banque de France affirme une nouvelle fois son soutien à la promotion d'une finance plus résiliente en devenant membre du Cercle Novethic.

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a déclaré : "La Banque de France s'est résolument engagée pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris, et plus largement pour encourager le développement d'une finance durable. Depuis 2018, elle a engagé une démarche ambitieuse d'investissement responsable. À l'origine du Network for Greening the Financial System (NGFS), dont elle assure le secrétariat mondial à Paris, en pointe dans l'Eurosystème sur ce sujet, la Banque de France publie chaque année un rapport d'investissement responsable qui détaille sa stratégie, ses résultats et ses méthodologies. Nous sommes heureux d'échanger sur ces thématiques au sein du Cercle des Institutionnels Novethic."

Fondé et animé par Novethic et son réseau d'experts, le Cercle est un lieu d'éclairage et d'échange entre pairs sur les meilleures stratégies finance durable. Alliant travaux de veille sur les risques ESG sectoriels et ateliers sur les meilleures stratégies notamment en matière de finance verte, il permet à ses membres de renforcer ensemble leurs engagements et leurs pratiques d'investissement responsable.

Forte de sa politique ambitieuse en matière d'exclusion d'énergies fossiles, la Banque de France apporte dès à présent son expertise et sa vision aux 14 institutions déjà membres : AG2R LA MONDIALE, Aviva France, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, le Fonds de Garantie, le FRR - Fonds de réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la MAIF, Préfon, PROBTP, SCOR et SFIL.