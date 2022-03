La banque d'affaires Apm rejoint Amala Partners

(Boursier.com) — Amala Partners et Apm annoncent leur rapprochement. Quelques semaines après l'arrivée de Jean-Michel Cagin, qui était auparavant responsable des practices Private Equity et Tech & Analytics chez Roland Berger, Amala Partners accélère son développement dans le secteur Tech et Digital en accueillant l'équipe d'Apm, animée par Pierre-Yves Dargaud et Sébastien Dray.

Ce rapprochement est l'aboutissement d'une double ambition pour Amala Partners :

-Renforcer son offre de conseil en fusions-acquisitions en Tech et Digital, en bénéficiant de la grande expérience de Pierre-Yves et Sébastien acquise sur ces marchés au cours des 25 dernières années ;

-Développer son activité small cap avec l'arrivée d'une équipe de professionnels dédiée à ce segment.

Apm a été créée en 2005 par Pierre-Yves Dargaud. Elle s'est forgée au fil du temps une place unique de leader dans le domaine du software et des entreprises du service numérique. Elle bénéficie d'un track record exceptionnel de plus de 180 opérations pour le compte d'entrepreneurs et d'investisseurs du secteur du digital.

L'équipe a réalisé 16 transactions au cours des douze derniers mois dont 4 depuis le début de l'année. Elle a conseillé un grand nombre de cessions d'entreprises du service numérique dont celles de Nexworld à Onepoint, d'Axyus à Magellan Partners, d'Ilex International à Inetum et de Noveane à Scalian. Elle est récemment intervenue sur plusieurs opérations de LBO dans le domaine du software dont l'investissement majoritaire d'Abenex dans l'éditeur EDL, la prise de participation d'Andera Acto chez DP Logiciels, celle de Five Arrows au sein de Padoa ou encore l'acquisition par IK Partners de Sofia Développement.

Au sein d'Amala Partners, l'équipe d'Apm est nommée Amala Croissance. Pierre-Yves Dargaud devient le 5ème Managing Partner d'Amala Partners, aux côtés de Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Alexis Matheron et Jean-Michel Cagin. Sébastien Dray est nommé Managing Director d'Amala Croissance.

Avec ce rapprochement, Amala Partners compte désormais plus de 30 professionnels. Les équipes s'installeront prochainement dans les nouveaux locaux du 2 place Rio de Janeiro à Paris dans le 8ème arrondissement.

Jean-Baptiste Marchand, Président Amala Partners commente : "Nous sommes très heureux d'accueillir Pierre-Yves, Sébastien et toute leur équipe et sommes persuadés que le regroupement de nos deux maisons, à l'état d'esprit résolument entrepreneurial, va renforcer radicalement nos expertises notamment sur le marché de la tech au bénéfice de nos clients entrepreneurs et fonds de private equity".