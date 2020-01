La 23ème édition du ODDO BHF Forum se déroule à Lyon les 9 et 10 janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La 23ème édition du ODDO BHF Forum se tient à Lyon les 9 et 10 janvier 2020. Cette année le Forum accueille 270 sociétés cotées de toutes tailles (small, mid et large caps) au Centre des Congrès de Lyon. Les entreprises présentes pourront rencontrer 600 investisseurs...

Le Forum continue à s'internationaliser avec 116 entreprises étrangères provenant de 14 pays différents, dont 69 sociétés allemandes.

Durant les deux jours, plus de 6.400 rencontres sont organisées sous forme de rendez-vous individuels, en petits groupes ou de sessions plénières, pendant lesquelles des PDG ou directeurs financiers s'exprimeront devant un public d'investisseurs. Ces rencontres permettent aux entreprises représentées de convaincre les investisseurs de leur potentiel.

Parallèlement à ces rencontres, le Forum organise trois ateliers thématiques.

-Le premier, intitulé "atelier des entrepreneurs", réunira des experts, analystes et dirigeants d'entreprises pour évoquer toutes les questions relatives à la croissance, la transformation, la gouvernance et la transmission d'entreprises, et les différents moyens pour y parvenir.

-Le deuxième atelier sera consacré aux critères d'investissement ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et rassemblera 67 entreprises ayant pris des engagements notables en la matière.

-Le troisième atelier est dédié aux obligations convertibles, qui constitue un levier de financement intéressant pour les entreprises dans le contexte actuel.

A l'occasion du diner d'ouverture organisé en coopération avec la Ville et la Métropole de Lyon, l'édile de la ville, M. Gérard Collomb, et Philippe Oddo s'exprimeront devant un parterre d'entreprises françaises et allemandes et d'investisseurs internationaux...

Le ODDO BHF Forum est aujourd'hui l'un des plus importants en Europe pour les mid et large caps. Il est animé par l'équipe d'analyse, de vente et Corporate Access ODDO BHF Midcap, installée à Lyon. ODDO BHF est le premier courtier et premier bureau d'études sur les valeurs françaises selon le classement EXTEL 2019, et ce pour la 4e année consécutive.

ODDO BHF tient à remercier ses partenaires de leur soutien : AU Group, Bpifrance, Euronext, Euronext Corporate Services, LYON PÔLE BOURSE, Mazars.