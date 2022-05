L'Urssaf et 'Femmes des Territoires' signent une convention de partenariat au bénéfice des entrepreneures

(Boursier.com) — Yann -Gaël Amghar, Directeur général de l'Urssaf, et Marie Eloy, Présidente de Femmes des Territoires ont signé mardi 24 mai une convention de partenariat nationale. Cette signature marque le début d'une coopération entre les deux réseaux pour favoriser l'information et l'accompagnement des entrepreneures et des créatrices d'entreprise.

Femmes des Territoires est un réseau digital et de proximité dont la mission est d'accompagner et de mettre en relation les entrepreneures. Présent sur tout le territoire, le réseau promeut des ateliers visant à développer les connaissances des entrepreneures en matière notamment de création d'activité et de développement.

Grâce à son expertise, à ses services dédiés aux entrepreneurs et à son rôle central au sein de la protection sociale, l'Urssaf est un partenaire incontournable pour les créatrices à toutes les étapes clés de leur activité.

En encourageant la déclinaison régionale, cette signature permettra aux antennes locales de Femmes des Territoires et aux Urssaf d'organiser des ateliers communs d'information ainsi que l'échange de supports d'accompagnement. Dans ce cadre, ce partenariat favorisera l'accompagnement des créatrices dans leurs démarches sociales lors de la création de leur activité et tout au long de leur carrière, en leur permettant de mieux appréhender leurs obligations sociales.

Lors de cette signature, Marie Eloy s'est félicitée de la signature du partenariat : "Femmes des Territoires est très fière de nouer ce nouveau partenariat avec l'Urssaf, et ce, au plus proche des territoires. Ensemble nous permettrons aux créatrices d'entreprises de mieux connaître et de maîtriser leurs démarches sociales avec l'ambition commune d'une meilleure protection sociale pour chacune."

Pour Yann-Gaël Amghar : "L'Urssaf poursuit son ouverture, en allant à la rencontre des créateurs et créatrices pour leur donner l'information. Outre notre panel de contact habituel, cela démontre à quel point nous nous engageons à innover pour construire cette relation de confiance avec nos usagers."