L'Université du Luxembourg offre le premier Master en Droit des Fonds d'Investissement en Europe

(Boursier.com) — L 'Université du Luxembourg et ses partenaires, les cabinets d'avocats luxembourgeois Arendt & Medernach et Elvinger Hoss Prussen, ont institué une Chaire en Droit des Fonds d'Investissement au sein de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance pour une période de cinq ans à compter de septembre 2023.

Les activités de la Chaire répondront aux besoins constants de la place financière du Luxembourg, qui doit s'adapter à un cadre juridique européen des fonds d'investissement en continuelle évolution, et aux nouveaux défis liés à la digitalisation et au développement durable. Ses activités seront aussi conçues pour soutenir la place à prendre de l'avance sur l'innovation constante du secteur...