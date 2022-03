L'Unité de Compte immobilière MCF IMMOCAP VALUE affiche de bonnes performances un an après son lancement

(Boursier.com) — La SC MCF Immocap Value gérée par Mata Capital et distribuée en exclusivité par ODDO BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine a réalisé pour son premier exercice une performance totale de 5,7% en 2021, supérieure à son objectif de performance annuelle de 4%. Elle est éligible au sein des contrats dédiés Oradea Vie et depuis peu au sein des contrats de Génération Vie.

Reposant sur une stratégie d'investissement core plus, cette SC se concentre sur les emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance en France selon la société de gestion. Elle investit principalement dans l'immobilier de bureau (Grand Paris et Grand Lyon), de commerce et d'activité-logistique (au sein de zones périurbaines denses) et de résidentiel (dans les grandes métropoles régionales). Cette stratégie d'investissement diversifiée permet à la SC de bénéficier de revenus locatifs robustes et diversifiés, et d'un potentiel d'appréciation du capital qui sera activé par une gestion dynamique du portefeuille immobilier.

"Depuis son lancement, la SC MCF Immocap Value a démontré sa capacité à mener à bien sa stratégie grâce à la réalisation d'opérations principalement off-market. Les gérants ont surperformé leur objectif de performance et le véhicule affiche une performance annualisée de +10,23% depuis son lancement en novembre 2020", indique Bertrand Sance, Directeur associé de ODDO BHF en charge du développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique.