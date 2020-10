L'UMR lance "Perivie"

(Boursier.com) — L 'Union Mutualiste Retraite (UMR) a présenté ce jeudi matin "Perivie", son offre Plan d'épargne retraite individuel (PERI). Contrat multi-support, choix du mode de gestion, souplesse des versements... ce nouveau produit, diffusé dans un premier temps auprès de son réseau de distributeurs partenaires, répond aux besoins actuels et futurs des Français et s'inscrit dans la continuité des engagements de l'UMR pour une préparation sereine de leur retraite.

Une offre qui répond aux enjeux du financement de la longévité

Convaincu que l'accroissement de la longévité doit constituer une chance pour chacun, l'UMR a développé une solution mutualiste et non lucrative pour permettre aux Français de préserver leur niveau de revenu et de faire face aux risques liés à la perte d'autonomie.

Bénéficiant du cadre légal de la Loi Pacte applicable depuis le 1er octobre 2019, le Plan d'Épargne Retraite individuel "Perivie" a été pensé pour encourager les Français à préparer leur retraite tout au long de leur activité professionnelle.

Perivie offre ainsi la possibilité de versements volontaires, individuels, et surtout évolutifs pour toujours s'adapter à la situation personnelle des adhérents.

Eric Jeanneau, Président de l'UMR commente : "En tant que spécialiste de l'épargne retraite mutualiste individuelle, nous avons souhaité proposer une gamme complète de solutions qui prennent en compte les attentes, mais aussi les contraintes des Français dans la préparation de leur retraite

Dans cette période complexe, il est essentiel de s'interroger sur l'usage de son épargne et de faire, suffisamment tôt, les bons choix afin de vivre pleinement toutes les périodes de sa vie. Perivie est une réponse pérenne qui s'adapte à chaque profil et permet à chacun de progressivement assurer le niveau de vie souhaité à la retraite."