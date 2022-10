L'UBP poursuit le développement de son offre dans l'immobilier gouvernemental

(Boursier.com) — L 'Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annonce avoir opéré, au travers de parts de sociétés, l'achat de deux actifs d'une surface totale de 70'000 m(2) en Belgique pour le compte de sa stratégie dédiée à l'immobilier gouvernemental européen. Loués par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, les deux immeubles se situent dans le centre de Bruxelles.

Cette opération intervient après un premier achat en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), en décembre 2021, de l'ensemble immobilier HAMØ situé à Saint-Denis, destiné à accueillir les nouveaux bureaux de 30.000 m(2) du siège de la SNCF. L'UBP poursuit ainsi le développement de son offre dans le domaine de l'immobilier gouvernemental, lancée en 2021. Ceci confirme également sa volonté de se concentrer sur l'acquisition d'actifs 'core' qui proposent des baux à long terme dans des localisations centrales, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier d'indexations de loyer futures et donc de se protéger de l'inflation.

"L'immobilier gouvernemental présente de nombreux avantages pour les investisseurs institutionnels intéressés par des placements à long terme, au profil défensif. Alliant bonne visibilité et rendement compétitif, ceux-ci sont particulièrement recherchés en période de ralentissement économique", a déclaré Pierre Escande, Head of Real Estate au sein de l'UBP.

L'objectif est d'acquérir une dizaine d'actifs dans les cinq pays visés par la stratégie European Government Properties - la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne - avec des transactions ciblées comprises entre 20 et 80 millions d'euros, l'ambition de l'UBP étant de proposer diversification, granularité et liquidité à des investisseurs tant privés qu'institutionnels.