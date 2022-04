L'OPCI Aviva Investors Experimmo ISR poursuit ses investissements à l'international

(Boursier.com) — Le début de l'année 2022 marque la poursuite des investissements internationaux de l'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR.

"Après les Pays-Bas et la France, le fonds s'ouvre à un troisième pays, le Danemark, et au secteur résidentiel tout en réaffirmant son engagement ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le secteur résidentiel bénéficie en général en Europe, et en particulier au Danemark, d'une demande locative soutenue que l'offre de logement existante ne peut totalement satisfaire, ce qui nous permet d'anticiper une poursuite de la croissance des loyers", explique Eudes Berthelot, le gérant de l'OPCI chez Aviva Investors France (AIF).

Livré en 2020, l'immeuble de logements Skelmosevej 6 à Copenhague, compte environ 3.500 m(2) de surface locative, sur 3 étages et se compose de 34 appartements résidentiels avec balcons ou terrasses privés. Cet immeuble offre des aménagements de qualité et un jardin commun. Situé dans le quartier en vogue de Valby1, Skelmosevej 6 bénéficie d'un emplacement central, avec un excellent accès aux transports publics et routiers.