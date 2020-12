L'offre ISR en croissance durable chez Lazard Frères Gestion

(Boursier.com) — Lazard Frères Gestion obtient le label ISR sur plusieurs de ses fonds. Ces labellisations s'inscrivent dans une dynamique globale d'investissement responsable et soulignent, par là même, la démarche ESG dans laquelle sont engagées Lazard Frères Gestion et ses équipes de gestion actions, taux et multi-classes d'actifs. Cette dynamique se traduira dans les prochains mois par l'extension de la gamme de stratégies labellisées ISR.

Depuis de nombreuses années, Lazard Frères Gestion voit dans l'investissement un vecteur de développement non seulement économique mais aussi social et humain de long terme... Le lancement, dès 1998, de la première SICAV éthique française par Lazard Frères Gestion témoigne de sa sensibilité ancienne aux thématiques - selon la formule désormais consacrée - environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

A l'heure de crises sanitaires, climatiques et de mouvements sociaux sans précédent, l'inscription de nos activités dans une perspective de long terme paraît plus que jamais nécessaire. "Les investisseurs ont pris conscience des impacts réels que leur épargne pouvait avoir. Ils nous demandent d'investir aujourd'hui pour préparer le monde de demain et veulent mettre leur argent au service de leurs convictions" souligne François-Marc Durand, Président de Lazard Frères Gestion.

Signataire des PRI depuis 2014, Lazard Frères Gestion a progressivement mis en place un processus renforcé d'investissement responsable et intègre désormais de nombreux critères extra-financiers dans sa gestion. Particulièrement attachée à la maîtrise des analyses financières et extra-financières, Lazard Frères Gestion accorde une importance cruciale au développement de modèles propriétaires. "Nous avons ainsi élaboré notre propre modèle d'analyse ESG afin d'apporter une réelle valeur ajoutée dans la sélection des émetteurs" déclare Matthieu-Grouès, Associé-Gérant, Responsable des gestions chez Lazard Frères Gestion.

Cette philosophie se retrouve également au niveau de son engagement et de sa politique de vote. Grâce à un dialogue permanent avec la direction des entreprises ainsi qu'un exercice de vote aligné sur ses principes, Lazard Frères Gestion est en mesure d'accompagner et d'orienter les entreprises vers des comportements plus vertueux, non plus seulement en matière de gouvernance mais aussi sur les aspects environnementaux, climatiques et sociaux.

2020 : une volonté d'accélérer sur les engagements environnementaux et sociaux

Lazard Frères Gestion renforce son équipe ESG et accélère sa démarche de labellisation ISR. Après Lazard Equity SRI en 2018, Lazard Patrimoine SRI et Lazard Patrimoine Opportunities SRI cet été, Norden SRI plus récemment, Lazard Frères Gestion conforte sa volonté ancienne de pérenniser de façon structurelle et durable son engagement en faveur de l'ESG.

L'adoption du sigle anglais 'SRI' pour 'Socially Responsible Investment ou Sustainable and Responsible Investment' reflète le périmètre d'action international dans lequel évolue Lazard Frères Gestion.

Plusieurs des fonds gérés par les équipes françaises, et en premier lieu les fonds labellisés ISR, sont en effet enregistrés et commercialisés par les équipes du groupe Lazard dans plusieurs pays sur différents continents.

Et en 2021 ?

L'engagement de Lazard Frères Gestion devrait se traduire dans les prochains mois par l'extension de la gamme des stratégies labellisées ISR. Cet engagement continuera à s'intensifier dans les prochaines années afin d'élever les standards de performances financière et extra-financière et d'avancer pour une économie durable, résiliente, performante et inclusive...