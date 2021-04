L'ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector fête son 3e anniversaire

(Boursier.com) — Ossiam et Barclays célèbrent le troisième anniversaire de l'ETF UCITS Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector.

En avril 2018 Ossiam a lancé la version bas carbone et ESG de l'ETF existant Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value pour les investisseurs qui cherchent à améliorer leur impact climatique et leur exposition liée à l'ESG, suivi d'une cotation en bourse en juin. Il est listé sur Borsa Italiana, Euronext Paris, London Stock Exchange, SIX et Xetra.

Depuis son lancement, les actifs sous gestion du fonds n'ont cessé d'augmenter pour atteindre aujourd'hui 417,6 millions de dollars US.

La capacité d'adaptation de la stratégie, qui est intrinsèquement axée sur la valorisation, mais qui peut également effectuer des rotations sectorielles, a permis d'améliorer sa performance alors que le facteur value a sous-performé sur la même période. La combinaison de la rotation sectorielle de la stratégie et de la sélection de titres déterminée par des critères ESG et bas carbone a donné de solides résultats spécifiquement en 2020, une année où la dispersion sectorielle a été particulièrement importante, avec une surperformance de 7,1% par rapport au S&P500.

En 2019, le fonds a été l'un des quatre ETF d'Ossiam à recevoir le label ISR officiel du gouvernement français. Il remplit les exigences de l'article 8 du règlement de la directive sur la finance durable (SFDR).