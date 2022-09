L'ERAFP lance un appel d'offres pour sélectionner des gérants de portefeuille d'actions cotées des zones euro, Europe et Japon ISR

(Boursier.com) — Dans le cadre du renouvellement de ses mandats, l'Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) lance une procédure négociée afin d'attribuer 21 mandats de gestion de portefeuilles, 11 actifs et 10 dits " stand-by ", d'actions cotées des zones euro, Europe et Japon.

Cette consultation portera sur 6 lots correspondant respectivement à 6 types d'approche (deux lots de gestion indicielle et quatre lots de gestion active fondamentale).

A titre indicatif, le montant global alloué sur la durée du marché pour l'ensemble des titulaires des lots de gestion indicielle sera compris entre 1 et 10 milliards d'euros, et sera compris entre 500 millions et 8 milliards d'euros pour l'ensemble des titulaires des lots de gestion active fondamentale.

Le dossier de consultation complet de cet appel d'offres est disponible sur www.achatpublic.com.